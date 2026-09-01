Facia 'Geliyorum' demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri

KKTC Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, alabora oldu. Kazada 8 kişi öldü, 241 yolcu kurtarıldı. Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.

YOLCULARIN ÇIĞLIK ANLARI KAMERADA

Alabora olan geminin kazadan bir gün önce çekilmiş görüntüleri çıktı. Yağmurlu ve fırtınalı havada dev dalgaların içinde ilerlemeye çalışan geminin tıpkı bir jet ski gibi aşırı hızlı olduğu görüldü. Bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, insanların çığlıklar attığı görüldü.

GİRNE AÇIKLARINDA ALABORA OLAN GEMİ

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

Gemiden 241 kişi kurtarılırken, 8 kişinin cenazesine ulaşıldı ve kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Geminin enkazının, denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildiriliyor.