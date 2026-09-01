Fenerbahçe'den Necati Ateş hakkında suç duyurusu

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferiyle ilgili dolaşıma sokulan bir belge hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcunun bonservis bedelini 50 milyon euro olarak gösteren belgenin sahte olduğunu bildirdi.

Kulüp, Greenwood'un Olympique Marsilya'dan 39 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildiğini ve bu rakamın 14 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildiğini hatırlattı.

NECATİ ATEŞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Fenerbahçe, söz konusu belgeyi üreten ve yayanların yanı sıra belgeye dayanarak gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunduğunu belirttiği kişiler hakkında hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Söz konusu belgeyi üreten ve yayan kişiler ile bu belgeye dayanarak gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunan başta Necati Ateş olmak üzere tespit edilen tüm kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulmuştur” denildi.

"BELGE SAHTEDİR"

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Olympique Marsilya'dan 14.07.2026 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde yazdığı gibi 39 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiğimiz Mason Greenwood'un transfer bedelini 50 milyon Euro olarak gösteren ve sosyal medyada dolaşıma sokulan belge sahtedir" denildi.

SPK'YA ÇAĞRI

Fenerbahçe, Futbol AŞ'nin halka açık bir şirket olduğuna dikkat çekerek mali işlemlerle ilgili yanıltıcı bilgi yayılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı. Sarı-lacivertli kulüp ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunu (SPK) söz konusu belgeyi üreten ve yayan kişiler hakkında gerekli incelemeleri yapmaya ve yetkileri kapsamında işlem başlatmaya davet etti.