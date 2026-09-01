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Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti Haber Videosunu İzle
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti
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Ümraniye’de bir daireye girerek yüklü miktarda altın ve nakit para çalan 3 kadın hırsız, kaçmadan önce kapıdaki parmak izlerini bezle silerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. Ev sahibinin büyük mağduriyet yaşadığı pişkin hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

  • İstanbul Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde 3 kadın şüpheli, ev sahiplerinin dışarıda olduğu sırada çatı katı dairesine girerek yüklü miktarda altın ve nakit para çaldı.
  • Kadın şüphelilerden biri, daireden çıkarken kapı kolundaki ve çevresindeki parmak izlerini bezle silerek delil bırakmamaya çalıştı; bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
  • Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini belirlediği 3 kadın şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, gözlerine kestirdikleri bir binanın çatı katı dairesine giren 3 kadın şüpheli, akıllara durgunluk veren bir yöntemle soygun gerçekleştirdi.

YÜKLÜ MİKTARDA ALTIN VE PARAYLA KAÇTILAR

Ev sahiplerinin dışarıda olduğu anı fırsat bilerek daireye giren şüpheliler, evde yaptıkları aramada buldukları yüklü miktarda altın ve nakit parayı yanlarına alarak harekete geçti. Soygunu dakikalar içinde tamamlayan zanlıların, evden çıkış yaptıkları esnada sergiledikleri rahat tavırlar ve profesyonel adımlar dikkat çekti.

PARMAK İZİ DETAYI KAMERADA

Daireden çıktıktan sonra arkalarında delil bırakmak istemeyen kadın şüphelilerden birinin, çantasından çıkardığı bezle kapı kolundaki ve çevresindeki parmak izlerini titizlikle sildiği görüldü. Yakalanmamak için akla karayı seçen hırsızların o anları binanın güvenlik kameraları tarafından kayda alındı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak kimliklerini belirlediği 3 kadın şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: Haberler.com
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