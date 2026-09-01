Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, gözlerine kestirdikleri bir binanın çatı katı dairesine giren 3 kadın şüpheli, akıllara durgunluk veren bir yöntemle soygun gerçekleştirdi.

YÜKLÜ MİKTARDA ALTIN VE PARAYLA KAÇTILAR

Ev sahiplerinin dışarıda olduğu anı fırsat bilerek daireye giren şüpheliler, evde yaptıkları aramada buldukları yüklü miktarda altın ve nakit parayı yanlarına alarak harekete geçti. Soygunu dakikalar içinde tamamlayan zanlıların, evden çıkış yaptıkları esnada sergiledikleri rahat tavırlar ve profesyonel adımlar dikkat çekti.

PARMAK İZİ DETAYI KAMERADA

Daireden çıktıktan sonra arkalarında delil bırakmak istemeyen kadın şüphelilerden birinin, çantasından çıkardığı bezle kapı kolundaki ve çevresindeki parmak izlerini titizlikle sildiği görüldü. Yakalanmamak için akla karayı seçen hırsızların o anları binanın güvenlik kameraları tarafından kayda alındı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak kimliklerini belirlediği 3 kadın şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: Haberler.com