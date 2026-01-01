Haberler

Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Van'ın Çatak ilçesinde Adnan Menderes ve Bahçelievler Mahallesi'nde çığ düştü. Bir kişinin kayıp olduğu bildirildi. 22 ev ise tedbir amaçlı tahliye edilerek vatandaşlar okul pansiyonlarına yerleştirildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgilere göre olay, ilçe merkezine bağlı Adnan Menderes Mahallesi Sultan Sokak üzerindeki Fahrettin Şavan ve Sadun Şavan'a ait evlere sabaha karşı çığ düştü. Olayda yaralanan olmazken, karın doldurduğu evde büyük hasar meydana geldi.

1 KİŞİ KAYIP, 22 EV BOŞALTILDI

Yaşanan çığ felaketinin ardından hemen devreye giren yetkililer, mahalledeki 22 ev için boşaltma kararı aldı. Evler tek tek boşaltılırken, vatandaşlar ise okul pansiyonlarına yerleştirildi. Hemen akabinde ise Bahçelievler Mahallesi'nde de çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de kayıp olduğu ileri sürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda vatandaş yönelirken, ekiplere ise haber verildi.

METEOROLOJİ'DEN ÇIĞ UYARISI

105 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı olduğu Çatak ilçesinde Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından kar yağışı uyarısı da yapıldı. Açıklamada, "Van'ın güney (Edremit, Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale) ilçelerinde aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Çağla Taşcı
