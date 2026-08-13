Tuba Ünsal'a restoranda büyük ayıp: İçeri girebilmek için bakın ne yapmış

Ünlü oyuncu ve sunucu Tuba Ünsal, geçtiğimiz gün çocuklarıyla birlikte gittiği bir restoranda maruz kaldığı muameleyi paylaştı.

ÇOCUKLARIYLA GİTTİĞİ RESTORANA ALINMADI

Ünlü oyuncu, çocuklarının istediği bir yemek için tercih ettikleri restoranda mekanın boş olmasına rağmen içeri alınmadıklarını anlattı.

Rezervasyonları olmadığı gerekçesiyle restorana alınmadıklarını anlatan Ünsal, birkaç kez sıraya girerek yeniden içeri girmeyi denediklerini söyledi.

YALAN SÖYLEYEREK İÇERİ GİRDİ

Restoranda boş masalar bulunduğu halde her iki denemesinde de içeri alınmadığını belirten Ünsal, çocuklarının canının çektiği yemeği yiyebilmeleri için sonunda farklı bir yönteme başvurduğunu itiraf etti.

Ünsal, çocukları için çalışanlara "Telefonumun şarjı bitti, sahibinizin benim adımı vermiş olması gerekiyor" diyerek içeri girebildiğini ancak bunun doğru olmadığını itiraf etti.

Ünlü oyuncu, bu sözlerinin ardından kendilerine içeride masa gösterildiğini anlattı.

"SİZ DE BÖYLE BİR ŞEY YAPAR MIYDINIZ?"

Yaşadığı durumu "utanç verici" olarak değerlendiren Ünsal, takipçilerine de "Çocuklarınızın istediği yemeği yiyebilmesi için siz de böyle bir şey yapar mıydınız?" diye sordu.

Kaynak: Haberler.com