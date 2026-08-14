Haberler

Adalet Bakanı Gürlek’ten yorgun mermi kurbanı Emir Yuşa'nın dosyası için talimat: Özel ekip kuruluyor

Adalet Bakanı Gürlek’ten yorgun mermi kurbanı Emir Yuşa'nın dosyası için talimat: Özel ekip kuruluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon’da 11 Ağustos 2021’de yorgun mermi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın ailesiyle bir araya geldi. Olayın aydınlatılması amacıyla özel bir ekip kurulması talimatını veren Bakan Gürlek, "Devlet olarak üzerimize düşeni yapacağız, net olarak bu olayı çözmek istiyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon’da, 11 Ağustos 2021’de yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yu?a Atıcı’nın ailesini Trabzon Valiliği’nde kabul etti.

“VERDİĞİNİZ TALİMATTAN SONRA DOSYA DETAYLI BİR ŞEKİLDE TEKRAR ÇALIŞILMAYA BAŞLANDI”

Burada aile olan görüşmede baba Mustafa Atıcı, dosyada şimdiye kadar bir sonuç alınamadığını ifade ederek, Bakan Gürlek’e, “Kesinlikle zaten bizim bütün umudumuz sizsiniz Sayın Bakanım. Sizin bu bize olan Allah razı olsun yakınlığınız, yaklaşımınız, faali meçhullerin araştırılması için verdiğiniz talimattan sonra dosya detaylı bir şekilde tekrar çalışılmaya başlandı” dedi.

"NET OLARAK BU OLAYI ÇÖZMEK İSTİYORUZ"

Olayın özel bir ekip kurularak tekrardan araştırılmasını isteyen Bakan Gürlek, Emir Yuşa Atıcı dosyası için talimat verdi. Bakan Gürlek, “Biz devlet olarak üzerimize düşen neyse yapacağız. Yani irademiz de bu yönde. Net olarak bu olayı çözmek istiyoruz. Arkadaşlarımız da çalışıyor. Sürekli olarak siz de istişare halinde olun” diye konuştu.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten konuya ilişkin sosyal medya hesabından da açıklama geldi. Gürlek şunları söyledi: “5 yıl önce, yorgun merminin isabet etmesi sonucu henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı’nın annesi Asiye Atıcı ve babası Mustafa Atıcı ile Trabzon programımız vesilesiyle bir araya geldik. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızca yeniden ele alınan dosyada, olayın bütün yönleriyle aydınlatılması ve sorumluluğu bulunan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için tüm deliller titizlikle yeniden incelenmektedir. Hakikatin ortaya çıkması ve bu acıya sebep olanların adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz. Emir Yuşa evladımıza bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve metanet diliyorum”

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı

İYİ Parti'den istifa eden vekilin yeni adresi belli oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız

Bakan Fidan'dan İsrail'e tarihi uyarı! 2 ülkenin daha ismini verdi
CHP Milletvekili Yazgan'ın darbedildiği iddia edilen kavgada 3 şüpheli serbest bırakıldı

CHP milletvekilini tekme tokat döven şüpheliler hakkında yeni karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...

Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...
Vergi rekortmenleri listesine giren Avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler

Vergi rekortmenleri listesine giren avukattan sitem dolu sözler
AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Cemil Tugay kararını verdi: Kendime bir yol çizeceğim

AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Cemil Tugay kararını verdi
Fenerbahçe'de ayrılık! Taraftarın sevgilisi para kazandırarak gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü

CHP'li vekile taciz dayağından yeni görüntü! Kimliğini gösterip...

Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti