Haberler

Pentagon'dan uçak gemisi rotasyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pentagon'un, İran'la gerginlik devam ederken, Ortak Doğu'da görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerini alması için USS George Washington uçak gemisini göndermeye hazırlandığı iddia edildi.

Pentagon'un, İran'la gerginlik devam ederken, Ortak Doğu'da görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerini alması için USS George Washington uçak gemisini göndermeye hazırlandığı iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Pentagon, bölgedeki uçak gemilerinden birini rotasyona sokmaya hazırlanıyor.

ABD ordusu, 250 günden fazla süredir Orta Doğu'da görevde olan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerini USS George Washington uçak gemisinin alması yönünde son hazırlıklarını yapıyor.

ABD'li yetkililer, önceden planlanmış bir rotasyon planı kapsamında USS George Washington'ın Ortak Doğu'ya gönderileceğini ve USS Abraham Lincoln'un bir süre gerekli bakımlarının yapılacağını ileri sürdü.

Halen Pasifik bölgesinde görev yapan USS George Washington'ın yakın zamanda bölgeye doğru yola çıkmasının beklendiği kaydedildi.

USS Abraham Lincoln, 250 günü aşan uzun görev süresi dolayısıyla ABD Kongresi içinde tartışmalara neden olmuş ve bazı Kongre üyeleri, gemideki yaşam koşullarından endişe ettiklerini açıklamıştı.

USS Abraham Lincoln, Kasım 2025'te planlı bir göreve başlamış ve ABD'nin İran'a karşı savaşının öncesinde ocak ayında Orta Doğu'ya yönlendirilmişti.

Söz konusu uçak gemisi, önce, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında görev almış, daha sonra da ABD'nin İran limanlarına uyguladığı ablukaya katılmıştı.

Kaynak: AA
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! O vekil partisinden istifa etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var

8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı

Taraftarlar belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...

Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Fenerbahçe'de ayrılık! Taraftarın sevgilisi para kazandırarak gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
Canlı anlatım: Maçta tempo çok yüksek, golün eli kulağında

Canlı anlatım: Beşiktaş tek kale oynuyor