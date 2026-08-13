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CHP'li Yazgan kavgasında 3 şüpheli serbest

CHP'li Yazgan kavgasında 3 şüpheli serbest
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Edirne'de CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darbedildiği kavgada gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler karşılıklı şikayetçi olurken, Yazgan Genel Merkez'e çağrıldı.

Edirne'de CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darbedildiği iddia edilen kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişi, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Olay, Edirne merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan darbedildiğini, cep telefonunun alındığını ve olay sırasında görüntülerinin çekildiğini belirterek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin yaptığı aramada Yazgan'ın cep telefonu buzdolabının altında bulunarak, kendisine teslim edildi. Olayla ilgili B.Ş. (33), T.A. (33) ve N.D. (39) gözaltına alındı. Şüpheliler ise, ifadelerinde doğum günü kutlamasının ardından T.A.'nın evine gittiklerini, burada CHP Milletvekili Yazgan ile alkol aldıklarını ve çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü öne sürdü.

Tarafların birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüphelilerin Yazgan hakkında cinsel taciz, tehdit ve hakaret iddialarında bulunduğu, N.D.'nin ise cam parçasıyla elinden yaralandığını öne sürdüğü belirtildi. Olay anına ilişkin görüntülerin de soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından Ahmet Baran Yazgan'ın olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla CHP Genel Merkezi'ne çağrıldığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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