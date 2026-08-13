Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

“LİBYA'NIN BİRLİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜ SADECE LİBYALILAR İÇİN DEĞİL, TÜM BÖLGE İÇİN FEVKALADE ÖNEMLİ”

Yakın zamanda Libya'ya yaptığı ziyareti anımsatan Fidan, bu ülkeyle ilgili vizyonlarının örtüştüğünü söyledi. Fidan, Libya'da ilgili taraflarla bir araya geldiğini, uzun görüşmeler yaptığını belirterek "Türkiye ve Mısır, Libya'nın birliği, bütünlüğü, egemenliği, bölünmezliği konusunda ortak düşünüyorlar." ifadesini kullandı. Bu ortak düşünceyi ortak harekete dönüştürme konusunda karar alındığını aktaran Fidan, Libya'nın birliğinin, bütünlüğünün, egemenliğinin sadece Libyalılar için değil, tüm bölge için fevkalade önemli olduğunu vurguladı. Fidan, Mısırlı mevkidaşıyla Sudan'daki konuların da ele alındığını söyleyerek, sorunların çözülmesi için arayış içinde olduklarını dile getirdi.

“CİDDİ TEDBİRLERİN ALINMASI KONUSUNDA MUTABIK KALDIK”

Görüşmede, Gazze'de yaşanan dramın ve buna nasıl çözüm bulunabileceğinin ele alındığını aktaran Fidan, " ( İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta tüm uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz." dedi.

Fidan, "Bu sorun sadece Gazze'yi, Orta Doğu'yu ve bölgeyi ilgilendiren bir sorun değil bütün uluslararası toplumu ilgilendiren bir güvenlik sorunu haline dönmüştür Netanyahu ve arkadaşlarının izlediği tahrik edici, provoke edici, insanlık onurunu ayaklar altına alan politika." diye konuştu.

Bölge ülkeleri olarak, uluslararası toplumla birlikte neler yapılabileceği konusunun ele alındığını belirten Fidan, "Daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık. Özellikle insanların ulaştırılması, Filistinlilerin hedef alınarak öldürülmesinin önüne geçilmesi, Gazze Barış Planı'nın maddelerine riayet edilmesi konusunda görüşlerimizi gözden geçirdik tekrar ve kararlılığımızı vurguladık." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL ADIM ATMAZSA TÜRKİYE, KATAR VE MISIR OLARAK ATMAMIZ GEREKEN RADİKAL ADIMLAR OLACAK”

İsrail’in Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddetmesine de değinen Bakan Fidan, şunları söyledi: “Netanyahu ve arkadaşlarının bu barış anlaşmasıyla bir alakalarının olmadığını görüyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada çok kritik bir aşamaya evriliyoruz. Bunu Barış Kurulu’nun diğer üyeleri en başta ABD olmak üzere oradaki dostlarımıza da ilettik. İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması biz diğer arabulucuları ortaklaşa bir radikal adım atmaya itebilir bu süreçle alakalı. Bu konuda ABD'nin İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabiki uygulamasını bekliyoruz. Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken tabiki radikal adımlar olacak. Bu bizim milletimize, halkımıza karşı ve Filistin'e karşı borcumuz.

Filistin'in tarafının üzerine düşen görevleri zor olmasına rağmen yapıp İsrail'in hiçbir şekilde niyet değiştirmemesi kabul edilebilir bir durum değil. Uluslararası toplumun ve diğer ülkelerin BM başta olmak üzere uluslararası teşkilatların da buna son derece hassas ve duyarlı olduğunu biliyoruz. Körfez'de devam eden bu boğaz meselesinden dolayı insanların ve ülkelerin dikkatleri şu anda orada bunun biter bitmez diğer ülkelerinde buraya var gücüyle yükleneceğinden eminim”

"TÜRKİYE OLARAK DOĞU AKDENİZ'DE İŞBİRLİĞİNİ ÖNCELEYEN POLİTİKALAR İZLENMESİNDEN YANAYIZ"

Bakan Fidan, "Gördüğünüz gibi ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarında çalışmalarımızı işbirliği içerisinde sürdürüyoruz. Karşılıklı ziyaretler ve müşterek tatbikatlarla askeri alandaki ilişkilerimiz de giderek daha kapsamlı bir nitelik kazanmakta. Biz Türkiye olarak Doğu Akdeniz'de kamplaşma ve çatışma yerine uzlaşı ve işbirliğini önceleyen bölgesel politikalar izlenmesinden yanayız. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'de uzun kıyı şeridine sahip iki ülke olan Türkiye ile Mısır'ın denizcilik alanındaki ilişkilerinin her iki ülkenin de menfaatine olacak şekilde geliştirilmesini arzu ediyoruz" dedi.

"TÜRKİYE VE MISIR'IN İKİ BÜYÜK DEVLET OLDUĞUNU ARTIK HEM BÖLGE HEM ULUSLARARASI TOPLUM GÖRÜYOR"

Bakan Fidan, "Türkiye ve Mısır'ın tarihin ve coğrafyanın kendilerine yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket eden iki büyük devlet olduğunu artık hem bölge hem uluslararası toplum görüyor. Biz özellikle bütün alanlarda ticaret, güvenlik, savunma, enerji, denizcilik, ulaştırma, bağlantısallık, bölgesel diğer iş birliği alanları başta olmak üzere bütün iş birliği alanlarında ilişkimizi en ileri seviyeye taşımaya devam edeceğiz. Bunun için kurumlarımızla gereken koordinasyonu Ortak Planlama Grubu'nun eş başkanı olarak beraber yapmaktayız. Bugünkü toplantımız da gerçekten verimli oldu" ifadelerini kullandı.

"MEKKE İTTİFAKI, BÖLGEMİZ İÇİN TARİHİ BİR AN OLMUŞTUR"

Toplantıda basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile kurulan ittifakın herhangi bir ülkeye karşı olmadığını vurgulayarak, "Mekke ittifakı, tabiatı itibarıyla bizim bölgemiz için tarihi bir an olmuştur. Çünkü uzun yıllardır bölgemizde olan politikaların, dışarıdan beklenen birtakım kurtarıcılar yoluyla çözülmesi gibi bir durum hep asıl olmuştur. Aslında bölge ülkelerinin artık bir araya gelerek bölgesel sahiplenme ruhuyla, iş birliği ruhuyla kendi sorunlarına sahip çıkması ve bölgenin sorunlarını kendilerinin çözmesi, bu noktada bizim için başlangıç noktası olmuştur" dedi.

Bakan Fidan, "Burada Cumhurbaşkanımızın tabii uzun erimli liderliğiyle, bölgedeki liderlerle uzun yıllardır yaptığı dostluk ve gözlemlediği olaylar, sorunlar, bizim yaptığımız çalışmalar bize şu sonucu üretti: Biz bölge ülkeleri olarak kendimiz meselelerimizi sahiplenmezsek, başkalarının bizim adımıza herhangi bir soruna çözüm getirmesini beklememiz en hafif tabiriyle saflık, naiflik olacak. Biz açıkçası son üç yıldır Mısır başta olmak üzere bölgedeki belli başlı kardeş ülkelerle yaptığımız bütün görüşmelerde bu konudaki düşünce birliğini, kavram birliğini oluşturmuş durumdayız" açıklamasını yaptı.

Bakan Fidan, "Az önce bölgesel sorunlarda da görüldüğü üzere Libya, Sudan, Filistin, Afrika'daki diğer konular başta olmak üzere birçok konuda aslında beraber hareket ediyoruz. Savunma teşkilatlarımız, savunma sanayimiz muazzam bir iş birliği içerisinde. Aslında adını koymadan biz bölgesel sahiplenmeye, bölgesel işbirliğine yeni bir ruhla, yeni bir vizyonla çok önceden başladık. Tabii bunun yapısallaştırılması gerekiyordu, bir temelin atılması gerekiyordu. Mekke'de üç ülke tarafından atılan bu temel, gerçekten liderlerimizin ortaya koyduğu tarihi bir inisiyatif olmuştur. Bu noktada tabii ki biz Mısırlı kardeşlerimizle bu meseleyi en başından itibaren konuşuyoruz. Çok yakından istişare ediyoruz" dedi.

"MISIR BİZİM DOĞAL ORTAĞIMIZ, İNŞALLAH YAKINDA RESMİ ORTAĞIMIZ DA OLUR"

Dışişleri Bakanı Fidan, "Bölgede tartıştığımız gerek güvenlik, gerek siyasi, gerek ekonomik konuların hepsinde başta istişare ettiğimiz kardeş ülkelerden biridir Mısır. Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, "‘Regional 4’ dediğimiz dörtlü grubumuz çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bizim için son derece kıymetli ve değerli bir platform. Burada biz gayriresmi bir şekilde hem aramızdaki ilişkileri hem bölgesel sorunları çok seri bir şekilde liderlerimiz adına konuşuyoruz, görüşüyoruz. Gerekirse bölgedeki diğer ülkelere burada çıkan görüşleri iletiyoruz" açıklamasını yaptı.

Aynı zamanda Avrupa başta olmak üzere bölge dışı diğer oluşumlarla da mesajlarını paylaştıklarını belirten Fidan, "Başta ifade ettim. Bu ittifak hiç kimseye karşı değil. Sadece birbirimize olan güvenlik, egemenlik ve refah taahhüdünün altını çizmek ve bölgesel sorunlarda sahiplenmeyi artırmak. Bölgede başka ittifaklar bizlere karşı oluyor mu? Oluyor. Yani biz Mekke ittifakını imzalamadan önce İsrail, Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) ve Yunanistan bir araya gelip Akdeniz'de bir güvenlik ittifakı kurdular. Bu aslında kimsenin şu anda altını çizip gündeme getirdiği bir durum olmadı. Hepimiz biliyoruz bu ittifakın hedefinin ne olduğunu, yani Akdeniz'in kuzeyinde Türkiye, güneyinde Mısır var. Ortasına bir çizgi çeken bir ittifak var. Bu ittifakın amacı belli, nereye gittiği de belli" dedi.

"BÖLGEMİZ SAVAŞLARLA ÇOK UZUN YILLAR KAYBETTİ, YAKALAMAMIZ GEREKEN BÜYÜK BİR AÇIK VAR"

Bakan Fidan, "Bizim ittifakımız onların tersine herhangi bir ülkeye değil, tamamıyla kendimiz için bir iş birliği düzlemi, meselelere sahip çıkma ve caydırıcılık oluşturma ile alakalı bir konu. Bölgemiz savaşlarla, işgallerle, iç çatışmalarla çok uzun yıllar kaybetti. Yakalamamız gereken büyük bir açık var. Özellikle kalkınma, ekonomik gelişme, fakirliğin giderilmesi, teknolojiyle ilgili yatırımların yapılması adına bölgedeki ülkelerin yapması gereken çok şey var. Bunun için ilk önce güvenlik istikrarına ihtiyaç var. Bunun için bu güvenlik platformu önemli. Dolayısıyla bundan başladık. Bunun arkasından ekonomik entegrasyon, teknolojik hamleler, büyük yatırımlar, bağlantısallık projelerinin ışık hızıyla geleceğini göreceksiniz" dedi.