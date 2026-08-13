Son dönemde Ak Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar ile gündeme gelen İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti.

"TÜM GÜCÜMLE, BÜYÜK BİR İNANÇ VE KARARLILIKLA ÇALIŞTIM"

Kararını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duyuran Gürban, şu ifadeleri kullandı: “Aziz Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve yüce Türk milletinin daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü bir geleceğe kavuşması adına bugüne kadar tüm gücümle, büyük bir inanç ve kararlılıkla çalıştım. Tüm gayretimin ortak değerlerimiz ve milletimizin menfaati doğrultusunda olduğu hususu tartışmasızdır.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLER VURGUSU

Hayatım boyunca şanlı Türk bayrağının gölgesinde, millî ve manevi değerlerimize, köklü kültürel mirasımıza sahip çıkarak yaşamayı ilke edindim. Milletvekilliği görevimi de bu anlayışla, onurla ve sorumluluk bilinciyle ifa ediyorum. Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum.

“GÖREVİMİ TBMM ÇATISI ALTINDA DAHA GÜÇLÜ İRADEYLE SÜRDÜRECEĞİM”

Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız nezdinde teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz ederim.”

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLİYORDU

Mehmet Mustafa Gürban, kulislerde bir süredir Ak Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar ile anılıyordu. Geçtiğimiz ay söz konusu iddialara ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulunan ve geçmişini, siyasi çizgisini hatırlatan Gürban, "Ben 2007-2023 AK Parti Şahinbey üyesiyim. 16 senelik partimi bırakmış gelmişim. Ülkücü kökenden gelen bir adam değilim. AK Parti'ye geçersem daha çözüm odaklı olurum; zaten İYİ Parti'de önerge veremiyorum ki, en azından AK Parti'de bir telefon açarız. Yani bir insan boşanacağı zaman babasının evine döner. Ben gidip HDP’ye katılamam" ifadelerini kullanmıştı.