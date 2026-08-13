Felçli Kubilay Cankurt'un Zorlu Mücadelesi

Kocaeli'de 2017 yılında denize düşmesi neticesi boyun omurgasının kırılmasıyla felç kalan Kubilay Cankurt'un hayatı, 7 yıldır kasılmalarını durduran cihazın ömrünün bitmesiyle altüst oldu. Yeni cihaz için ameliyat planlanmasına rağmen Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yaklaşık 350 bin TL'lik cihazın alımına onay vermemesi sebebiyle operasyon yapılamadı. Şiddetli kasılma ve ağrılar yaşayan Cankurt, "Acı bir tablo içerisindeyim. Artık dayanamıyorum" dedi.

Marmaris'te 2017 yılında denize düşmesi sonucu boynu kırılarak felç kalan Kubilay Cankurt'un istemsiz kasılmalarını önlemek amacıyla 2019 yılında vücuduna "baklofen pompası" yerleştirildi. Cankurt'un yaşam kalitesini artıran cihazın 7 yıllık kullanım ömrü 1 Ağustos'ta sona erdi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yeni cihazın takılması için ameliyat planlaması yapıldı. Ancak medikal firmanın yeni nesil cihaz için sunduğu yaklaşık 350 bin liralık teklifin hastane yönetimi tarafından onaylanmaması üzerine operasyon gerçekleştirilemedi. Cihazın durmasıyla yeniden şiddetli kasılmalar ve nöropatik ağrılar yaşamaya başlayan, kalçasındaki yaralar nedeniyle yatağa bağımlı kalan Cankurt, ameliyat sorununun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

"Deniz kazası sonrası 8 ay hastanede kaldı, 9 kez ameliyat oldu"

Yaşadıklarını anlatan Kubilay Cankurt, "31 Temmuz 2017 yılında denize düştüm ve boyun omurgam kırıldı. 8 ay hastanede kaldım. O sırada Marmaris'te yaşıyorduk. Daha sonra fizik tedavi ve diğer hastane ihtiyaçlarım için Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvurduk ve buraya yerleştik. O süreçte engelli hayata alışmıştım. Akülü tekerlekli sandalye ile rahatça dışarıda gezebiliyordum. Hatta ufak tefek al-sat yapabiliyordum, çevirmenlik yapabiliyordum ama daha sonra kalçalarımda yalancı kemik oluşumları meydana gelmeye başladı. Bu sefer onlar beni uzunca süre hastanelerde ameliyatlara ve ışın tedavilerine, fizik tedavilere mecbur bıraktı. Sağ kalçamdan bir kere ameliyat olduktan sonra burada kemik oluşumu tamamen bitti ama sol kalçamdan bugüne kadar 9 kere ameliyat oldum ve hala da olmam gereken en az 3 ameliyat var" diye konuştu.

"Bu cihaz sayesinde kasılmalarım bitmişti"

Son 8 aydır yatağa bağımlı yaşadığını dile getiren Cankurt, şöyle devam etti:

"Kalçamda bu yalancı kemik oluşumundan olduğum ameliyatlara bağlı olarak yara var. Bu yaralarda VAC denilen vakumlu bir cihaz takılı. Onların çekip içerideki akıntıyı bitirmesini bekliyoruz. O akıntı bittiği zaman anca plastik ve ortopedi hekimlerim yeniden ameliyat yapıp, oradaki açık olan tüneli kapatıp beni tekrar tekerlekli sandalyemde sağlıklı şekilde dışarıdaki sosyal hayatıma döndürebilecekler. Ama asıl şu an en büyük yaşadığım problem engelimden dolayı yoğun kasılmalarım oluyor. Engelimin adı spastik parapleji. Sinirlerin birbiriyle sağlıklı iletişim kuramamasından kaynaklı vücudun farklı yerlerinde elektrik yanmaları gibi olabiliyor, nöropatik ağrılar oluyor. Ben bunlar için 2019 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir cihaz taktırdım. Bu cihaz sayesinde kasılmalarım gitmiş, bir anda hayat çok güzelleşmişti. Mutluluğum, motivasyonum her şey çok fazla arttı."

"7 yıllık cihazın ömrü doldu, 1 Ağustos'ta tamamen kapandı"

Cihazın süresinin dolacağının aylar öncesinden belli olduğunu ve hastaneyle ameliyat planlaması yaptıklarını aktaran Cankurt, "Bu yıl temmuzun son haftası cihazımın kapanacağını medikalcim bana iletti. Ben de burada Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi beyin cerrahi servisindeki hekimime bunu ilettim. Hocam da bana artık bu üniversitede de bu ameliyatların yapılmaya başlandığını söyledi. Çünkü bu ameliyat sadece belli başlı büyük hastanelerde yapılabiliyordu. Çok sevindim. Hatta iki ay önceden anestezi raporumu ayarladık. 1 Ağustos'ta benim cihazım tamamen kapandı" ifadelerini kullandı.

"Artık dayanamıyorum"

Cankurt, kullandığı cihazın eski nesil olduğunu belirterek, yeni cihazların üçüncü nesil olarak ifade edildiğini ve iki cihaz arasında fiyat farkı bulunduğunu söyledi. Cankurt, "Medikal firmayla konuştuğumda bugüne kadar sadece bir tıp fakültesinde bu ameliyatın yapıldığını ve oradan da hastadan 200 bin liraya yakın fiyat farkı alındığı söylendi. Normalde bu 100 bin lira civarıydı ama yazılım anlamında bir üst sürüm olduğu için bunun böyle olduğunu söylediler. Kocaeli Üniversitesi fiyat istediğinde medikal firma 350 bin lira fiyat teklifi vermiş. Ancak Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi cihazın alınıma onay vermedi. Benim şu an acil ameliyat edilmem gerekiyor. Vücudum sürekli kasılıyor ve ağrı çekiyorum. Artık sona geldim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Maalesef hastanelerin alım satım birimindeki yetkililer bu cihazlara döner sermayeden fazla para gidecek diye onay vermiyorlar. Acı bir tablo içerisindeyim. Artık dayanamıyorum. Şu an acilen destek istiyorum. Ameliyat olacak bir hastane istiyorum sadece" dedi.

"Annem tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor"

Ailesinin yanına sürpriz yapıp geldiğini ve ertesi gün beraber denize gittiklerinde elim kazanın meydana geldiğini anlatan Cankurt, "Annem tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor. Annem sağ olsun onunla gülüyoruz, onunla ağlıyoruz. Biz ikimiz bir bedeniz. O hep söylüyor, 'Sen beni, ben seni tamamlıyorum' diye. Elimizden geldiğince birbirimizi tamamlamaya çalışıyoruz ama böyle sağlık sorunları yaşadıkça ve bunlar artık aşılamayacak dereceye geldiği sürece çaresiz kalıyoruz ve umudumuz tükeniyor bir yerde. Ben her zaman hayata pozitif bakan bir bireyim. Hep hayata olumlu yönden bakarım. Bardağın dolu tarafından bakmaya çalışırım. Ama kendimle alakalı artık ne kadar olumlu bakabilirim. Olumlu bakabileceğin ne kadar daha şey kaldı? Bunu bilmiyorum, çünkü ben kendim yaşama sevincimi arttırarak yaşamaya devam ettikçe önümde bir sürü engel çıkıyor. Özellikle sağlık konusunda. Bilmiyorum artık, yetersiz kalıyoruz" şeklinde konuştu.

"O benim hayatım, canım"

Oğlunun bakımını tek başına üstlenen 52 yaşındaki anne Arzu Mutlu ise, gözyaşları içinde yardım talebinde bulunarak, şunları söyledi:

"Oğlumun bakımını tek başıma yapıyorum. Ayağım tuttuğu müddetçe oğluma ben bakacağım. Bakmaya da devam edeceğim. O benim hayatım, canım. Onun aklı çalışıyor, benim de bedenim çalışıyor. Biz birbirimizi tamamlıyoruz ama işte sorunlar çıkıyor. Bu da beni çok üzüyor. Bu ameliyata çok güvenmiştik. Paramız olsa bile ameliyat edemeyeceklerini söylediler. Şimdi çare arıyoruz. Ameliyat edecek bir hastane, doktor arıyoruz. Yardım istiyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı