Vergi rekortmenleri listesine giren Avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler
GİB’in açıkladığı 2025 Gelir Vergisi rekortmenleri listesinde zirveyi Bayraktar kardeşler ve Rahmi Koç paylaşırken, 285,2 milyon TL vergi tahakkukuyla 23. sırada yer alan Avukat Gönenç Gürkaynak dikkat çekti. Sosyal medyadan açıklama yapan Gürkaynak, "Yurdumuzdaki şatafata rağmen 7 milyon USD vergi ödeyerek rekortmen olunmasının ve avukat halimle vergi rekortmeni olmamın yorumunu sizlere bırakıyorum" dedi.
- Avukat Gönenç Gürkaynak, 285 milyon 236 bin 270 TL tahakkuk eden vergi tutarıyla 2025 yılı vergi rekortmenleri listesinde 23. sırada yer aldı.
- Türkiye'nin 2025 yılı en fazla gelir vergisi ödeyen ismi, 2 milyar 991 milyon TL ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.
- Gürkaynak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda 7 milyon USD vergi ödeyerek rekortmen olunmasına ve avukat olarak Türkiye genelinde vergi rekortmeni olmasına dikkat çekti.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre; Türkiye'nin 2025 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi, ihracat gelirleriyle 2 milyar 991 milyon TL tahakkuk eden vergi tutarıyla Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. İkinci sırada 2 milyar 502 milyon TL ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, üçüncü sırada ise 830,7 milyon TL ile Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı.
23. SIRADAKİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ
Vergi rekortmenleri listesinde en çok dikkat çeken isimlerden biri, hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri kapsamındaki 285 milyon 236 bin 270 TL'lik tahakkuk eden vergi tutarıyla listenin 23. sırasında yer alan Avukat Gönenç Gürkaynak oldu.
"YORUMUNU SİZLERE BRAKIYORUM"
Açıklanan listenin ardından sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Gürkaynak, Türkiye'deki vergi adaletine ve ekonomik tabloya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye genelinde gelir vergisi rekortmenlerinden olmuşum. Yurdumuzdaki tüm şatafata rağmen, 7 milyon USD vergi ödeyerek rekortmen olunmasının ve avukat halimle Türkiye genelinde vergi rekortmeni olmamın yorumunu sizlere bırakıyorum. Ben vatandaşlık görevimi severek yapıyorum."