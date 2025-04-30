Vali Şahin: Kim ne derse desin polisimiz bu dönemde çok başarılı bir sınav vermiştir

ANKARA Valisi Vasip Şahin, son 1 ay içinde Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Ankara'da da birtakım toplantı ve gösteri yürüyüşleri olduğunu belirterek, "Bunların bir kısmı yasal bir kısmı yasaya aykırı gösteriler oldu ama bizim emniyet mensubu arkadaşlarımın her biri görevlerini büyük bir sabır ve metanetle devam ettirerek, emniyet mensubu olmanın getirdiği vakur duruşla Ankara'mızın huzurunu sağlamaya çalıştılar. Kim ne derse desin; polisimiz, jandarmamız bu dönemde çok başarılı bir sınav vermiştir" dedi.

Kentte havaların ısınmasıyla birlikte Yunus polisleri, motosikletli göreve geçti. 323 Yunus polisi, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Motosikletli Göreve Geçiş Töreni' ile göreve başladı. Törene, Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Jandarma Komutanı Recep Yalçınkaya ile polis aileleri katıldı. Törende konuşan Vali Şahin, özveriyle çalışan emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkür ederek, kolaylıklar diledi. Şahin, "Son 1 ay içerisinde Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Ankara'da da birtakım toplantı ve gösteri yürüyüşleri oldu. Bunların bir kısmı yasal bir kısmı yasaya aykırı gösteriler oldu ama bizim emniyet mensubu arkadaşlarımın her biri görevlerini büyük bir sabır ve metanetle devam ettirerek, emniyet mensubu olmanın getirdiği vakur duruşla Ankara'mızın huzurunu sağlamaya çalıştılar. Emniyet personelimiz bu görevlerini ifada hukuka azami şekilde riayet ederek görev yaptılar. Kim ne derse desin; polisimiz, jandarmamız bu dönemde çok başarılı bir sınav vermiştir. İlimiz genelinde 01- 28 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan dönemde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde aralarında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 18, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 91, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 172, 5 yıla kadar hapis cezası olan 1369, ifadeye yönelik aranan 2 bin 345 şahıs olmak üzere toplam 3 bin 995 kişi; ayrıca 22 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda ise sadece 1 günde 701 şahıs yakalanmıştır. Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında 2025 yılı Nisan ayında 2 operasyon gerçekleştirilmiş, 6 bin 603 kişiye kimlik denetimi yapılmış, 114 düzensiz göçmen tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

'3 ORGANİZE SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLMİŞTİR'

Vatandaşların güvenli seyahati ile can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla trafik ekiplerinin denetimlerini geçen yıla kıyasla yüzde 92 oranında artırdığını belirten Vali Şahin, "Özellikle ticari taksiler üzerinde yapılan denetimlerde yüzde 27, okul servislerinde ise yüzde 54 oranında artış sağlanmıştır. Bu titiz denetimler sonucunda, uygunluk şartlarını yerine getirmeyen araçlara gerekli yasal işlemler derhal uygulanmıştır. Bu kapsamdaki çalışmalarımız özellikle alkollü sürücü denetime yönelik ki Ankara İl Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum Türkiye ortalamasının üzerinde bir denetim ve başarı sağlıyorlar. Siber suçlar alanında yapılan çalışmalarda, 2 bin 314 hesapta suç unsuru tespit edilmiş, 'Ödeme-Yasadışı Bahis ve Bilişim' alanında 12 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar neticesinde 16 kişi gözaltına alınmış, 10 kişi tutuklanmıştır. Yine organize suçlarla mücadelede 3 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar neticesinde 50 kişi gözaltına alınmış, 29 kişi tutuklanmış, 18 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu kapsamda emniyet güçlerimizin yoğun ve etkin çalışması neticesinde 3 organize suç çetesi çökertilmiştir" diye konuştu.

'NARKOPAN-ANKARA OPERASYONU'NDA 692 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI'

Narkotik suçlarla mücadelede ise toplam 1218 olay/operasyon gerçekleştirildiğini belirten Şahin, "Bu operasyonlar neticesinde 2 bin 122 kişi gözaltına alınmış, 829 kişi tutuklanmış ve 194 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu kapsamda 41 kilogram uyuşturucu madde, 97 bin 390 adet sentetik uyuşturucu madde ve 843 kök kenevir ele geçirilmiştir. Ayrıca, 'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda 6 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından, Ankara merkezli 14 farklı ilde, 4 bin 750 personel, 1500 ekip, 40 narkotik dedektör köpeği ve 4 İHA katılımı ile eş zamanlı olarak yapılan operasyon sonucunda; 761 şüpheli tespit edilmiş, 729 şüpheli yakalanmış, adli mercilerce 692 şüpheli tutuklanmıştır. Bu tutuklama oranına baktığımızda operasyonun ne kadar titiz ve dosyaların ne kadar dikkatli şekilde hazırlandığı, takiplerin ne kadar dikkatli şekilde yürütüldüğü tutuklama oranlarından da anlaşılmakta. Terörle mücadele kapsamında da terör örgütlerine yönelik 8 operasyon düzenlenmiş ve operasyonlar neticesinde 85 kişi gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanmıştır, diğerleri de serbest kalmıştır. Bir kısmının da işlemleri devam etmektedir" dedi.

'GÜVENLİ BAŞKENTİN TEMİNATI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ise "Yunuslar' olarak bilinen motosikletli polis timlerimiz aldıkları özel eğitim sayesinde her türlü acil duruma anında müdahale edebilecek yetkinliğe sahiptir. Hızları, yüksek manevra kabiliyetleri ve dar sokaklardaki etkin hareket yetenekleriyle şehir hayatının en karmaşık anlarında dahi olay yerine ilk ulaşan ekiplerimizdir. Halihazırda 52 binek araç ve 134 motosiklet bulunmaktadır. Hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle bugün itibarıyla 323 personelimiz motosikletli olarak görevlerine başlamıştır. Milletimizin desteğinden ve güveninden aldığımız güçle devletimizin sağladığı imkanlarla suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Özellikle çocuk ve gençlerimizin korumasına yönelik olarak okul çevreleri başta olmak üzere Ankara'nın her sokağında ve mahallesinde hızlı, nitelikli ve vatandaş odaklı çalışma anlayışımıza güvenli başkentin teminatı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.