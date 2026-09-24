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Tutuklanan Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan'ın gözaltı anı görüntülendi

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Tutuklanan Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan'ın gözaltı anı görüntülendi Haber Videosunu İzle
Tutuklanan Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan'ın gözaltı anı görüntülendi
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Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın gözaltı görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Turhan'ın polis ekipleri tarafından araca bindirildiği anlar yer aldı.

  • Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı ve gözaltı görüntüleri ortaya çıktı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verileri talep etti.
  • Soruşturma kapsamında Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk, Serdar Turhan, Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklandı; Enver Çevik ve Kemal Akkaya serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

SERDAR TURHAN'IN GÖZALTI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın gözaltı görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Turhan'ın polis ekipleri tarafından araca bindirildiği anlar yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 14 zanlı daha yakalanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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