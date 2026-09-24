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Şara, eşcinsel başbakan ile görüştü! İşte gündemlerindeki konular

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Şara, eşcinsel başbakan ile görüştü! İşte gündemlerindeki konular
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New York'ta düzenlenen BM 81. Genel Kurulu kapsamında diplomasi trafiği sürüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile bir araya gelerek Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri, ülkenin yeniden imarını ve Hollanda'daki Suriyelilerin geri dönüş süreçlerini görüştü.

  • Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Hollanda Başbakanı Rob Jetten, New York'taki BM 81. Genel Kurulu kapsamında bir araya geldi.
  • Görüşmede Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Suriye'nin yeniden imarı ve tarım sektörü başta olmak üzere yardım imkanları ele alındı.
  • Hollanda Başbakanı Rob Jetten, görüşmede Hollanda'da yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geri dönüş konusunun da gündeme geldiğini duyurdu.

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında diplomasi trafiği sürüyor. Görüşmeler çerçevesinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki temasları ve iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

SURİYE’NİN YENİDEN İMARI VE GERİ DÖNÜŞLER ELE ALINDI

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin de yer aldığı görüşmede, Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak iş birliği alanlarının genişletilmesi masaya yatırıldı. Suriye'nin yeniden imarı ile kalkınma çabalarının desteklenmesi konularının öne çıktığı görüşmede, tarım sektörü başta olmak üzere yardım imkanları değerlendirildi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Hollanda Başbakanı Rob Jetten, Hollanda’da yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geri dönüş konusunun da gündeme geldiğini ifade etti.

EŞCİNSEL KİMLİĞİNİ SAKLAMIYOR 

Suriye Lideri Şara ile masaya oturan Hollanda Başbakanı Rob Jetten, siyasi kariyerinin yanı sıra açık eşcinsel kimliğiyle de uluslararası kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olarak biliniyor. Erkek arkadaşı Nico Keenan ile olan birlikteliğini saklamayan Jetten, sosyal medya hesaplarında samimi fotoğraflarını paylaşmaktan çekinmiyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUğur Çetin:

Bravo şara

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