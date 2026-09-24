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Kontrolden çıkan içi servisi dükkana daldı! 10 yaralı

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Kontrolden çıkan içi servisi dükkana daldı! 10 yaralı
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Şanlıurfa Karaköprü'de saat 07.00 sıralarında kontrolden çıkan işçi servisi yol kenarındaki dükkana daldı. Kazada yaralanan 10 kişiden 7'si ambulansla hastaneye sevk edildi, 3'ü özel araçla hastaneye götürüldü; yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da işçi servisi kontrolden çıkarak dükkana daldı. Meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

10 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 07.00 sıralarında Karaköprü ilçesi kırsal Gölpınar Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 63 S 0794 plakalı işçi servisi, iddiaya göre kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir dükkana daldı. Feci kazada 10 kişi yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 7 kişi ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Şanlıurfa kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişinin ise özel araçlarla hastaneye götürüldüğü belirlendi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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