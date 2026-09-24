Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

ORKUN KÖKÇÜ VE ŞENGEZER İDMANDA YOKTU

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas, son vuruş ve taktik çalışmalarının ardından çift kale taktik oyunla idman tamamlandı.

Ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü ile hafif sakatlığı bulunan Muhammed Şengezer antrenmana katılmadı. Kampa yeni dahil edilen Mustafa Eskihellaç ise idmanda yer aldı.

SON İDMAN PERŞEMBE GÜNÜ

Milliler, Fransa karşılaşması öncesindeki son antrenmanını 24 Eylül Perşembe günü saat 16.00'da gerçekleştirecek. İdmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak. A Milli Takım, çalışmanın ardından kara yoluyla Kocaeli'ye geçecek. Milli futbolcular saat 21.00'de karşılaşmanın oynanacağı Kocaeli Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak.

Vincenzo Montella ile bir milli futbolcu, saat 20.15'te Kocaeli Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında basın mensuplarının karşısına çıkacak.