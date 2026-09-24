Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda ceset 8 aydır kayıp Tolgahan Karapınar'a ait olabilir

Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda cesedi bulunan kişinin 8 aydır kayıp olan Tolgahan Karapınar olabileceği ifade ediliyor. 8 ay önce çıktığı evine bir daha dönmeyen 35 yaşındaki Tolgahan Karapınar'ın kimliği geçtiğimiz ay Atatürk Kent Ormanı'nda bulunmuştu. Afad ve arama kurtarma ekipleri dün de parçalanmış halde bir cansız beden buldu. Yakın çevrede Tolgahan Karapınar'a ait olduğu değerlendirilen tespih bulunurken, İHA'ya konuşan acılı anne Güllü Karapınar, "Onu her gece rüyalarımda görüyorum" dedi.

Bursa'da 25 Ocak 2026 tarihinde çıktığı evine bir daha geri dönmeyen 35 yaşındaki Tolgahan Karapınar, kayıplara karıştı. Ailesi bir süre sonra durumu ekiplere bildirdi. Dün öğle saatlerinde Atatürk Kent Ormanı'nda bir erkek cesedi olduğu ihbarı alan ekipler, olay yerine gitti. Cesedin bazı uzuvlarının sokak hayvanları tarafından parçalandığı üzerinde durulurken, uzuvlar incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

3 aile DNA testi için çağrıldı

Öte yandan, bölgede bulunan cansız bedenin kimliğinin kesin olarak belirlenmesi için şubat ayından bu yana yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan 3 aileye ulaşıldığı öğrenildi. Ailelerin DNA örneği vermek üzere çağrıldığı ve yapılacak incelemeler sonucunda cesedin kimliğinin kesinlik kazanmasının beklendiği bildirildi.

Acılı anne Güllü Karapınar, İHA'ya konuştu

8 aydır oğlundan haber alamadığını dile getiren Güllü Karapınar, "Oğlum 25 Ocak 2026'da evden çıkıp bir daha dönmedi. Öğlen 15.00 sıralarında telefonu kapandı, bir daha da ulaşamadık. O günün gecesi otelde kalmış, o günden itibaren hiçbir yerde herhangi bir kameraya takılmadı. Oğlum 35 yaşındaydı, 'Yaşı var' diyerek arama faaliyetlerini sonlandırdılar. O tarihten bu yana sadece Atatürk Kent Ormanı'nda banka kartları ve kimliği bulundu. Telefonu bulunmadı, satıp satmadığını bilmiyoruz. Geçtiğimiz hafta Cinayet Büro'dan geldiler. Onlar da arıyorlar. Cuma günü eşimle benden DNA örneği alındı. Dün arayıp, Tolgahan'ın üzerindeki kıyafetleri sordular. Kimliği bulunuyor, ama haber yok. Hiçbir yerden haber alamıyoruz. Evde beklemekten başka çaremiz yok, ben sadece oğlumu istiyorum. Başına bir iş mi geldi onu dahi bilmiyoruz" diye konuştu. Yaşıyor mu öldü mü artık bilmek istiyorum. Artık bir haber almak istiyorum, 8 aydır haber yok" diye konuştu.

"Her gün kapıdan girecek diye bekliyorum"

Gözüyaşlı anne Güllü Karapınar şunları söyledi: "Allah, devlet ve gazeteciler bize yardım etsin. Ben yardım istiyorum. Artık kalkamaz hale geldim, oturduğum yerden kalkamıyorum. Ben bekleye bekleye tükendim. Haber yok, başına bir iş mi geldi onu da bilmiyoruz. Herkesten yardım istiyorum. Yüreğim tükeniyor. Nefes alamıyorum, yataklara düşeceğim diye korkuyorum. Başına bir iş mi geldi, sağ mı ölü mü haber almak istiyorum. İnşallah yaşıyordur, ama bekliyoruz. Her gün kapıdan girecek diye bekliyorum. Rüyalarıma giriyor" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bulunan cesetteki DNA örnekleriyle ailenin örneklerinin karşılaştırmasının en kısa sürede tamamlanması bekleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı