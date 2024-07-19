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Uşak, Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangını alarmı! Çok sayıda ev tahliye edildi

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Uşak'ın Banaz ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatılırken Kızılcaören köyünde tedbir amaçlı 11 ev tahliye edildi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesi, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangınları kontrol altına almak için zamana karşı yarış başlattı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği şu günlerde Çanakkale, Balıkesir ve Uşak'tan orman yangını haberleri geldi.

Uşak, Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangını alarmı! Çok sayıda ev tahliye edildi

UŞAK'TA ORMAN YANGINI

Uşak'ta iki ayrı noktadaki ormanlık alanlarda çıkan yangınlara ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Uşak Valisi Turan Ergün, Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören ile Kuşdemirler köyleri arasındaki orman yangının olduğu alanda incelemelerde bulunup Banaz Kaymakamı Cuma Emeç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı. Vali Ergün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 15.50 sıralarında Kızılcaören köyü ve kent merkezine bağlı Kayaağıl köyü yakınlarından orman yangını ihbarları alındığını söyledi.

Uşak, Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangını alarmı! Çok sayıda ev tahliye edildi

11 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yangınların çıkış sebebinin henüz belirlenemediğini aktaran Ergün, "Kızılcaören köyümüzde tedbir amaçlı 11 evi tahliye ettik. Yangına hem havadan hem de karadan ciddi müdahale oldu. Banaz'daki yangına 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi. Karadan da Uşak ve çevre illerden 95 araç 309 personelle müdahale sürüyor. Şu an karadan müdahale devam ediyor." dedi. Ergün, Kayaağıl köyündeki yangına da karadan müdahalenin sürdüğünün anlatarak, "Kayaağıl'da aynı saatlerdeki yangına karadan 44 araç ve 112 personelle müdahale ediyoruz. 2 helikopter de oraya müdahale etti. Burada herhangi bir yerleşim yeri tehdidimiz yok." diye konuştu.

Uşak, Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangını alarmı! Çok sayıda ev tahliye edildi

BAKAN YUMAKLI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yangınlarla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Ergün, yangınlara yarın sabah saatlerinden itibaren yine yoğun hava müdahalesinin yapılacağını bildirdi. Vali Ergün, yangınların durumu için de gece görüşlü bir helikopterin sürekli keşif uçuşu yaptığını sözlerine ekledi.

Uşak, Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangını alarmı! Çok sayıda ev tahliye edildi

ÇANAKKALE'DE YANGIN ALARMI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor. Gemedere Çayı mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara araçları sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Uşak, Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangını alarmı! Çok sayıda ev tahliye edildi

AYVALIK'TAN ALEVLER YÜKSELİYOR

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı. İlçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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