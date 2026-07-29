Uluslararası Uzay Kongresi Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilerine tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC-2026), yeni diyalog kanalları açmasını, bilimsel toplulukları birbirine bağlamasını, yeni endüstriyel ortaklıkları desteklemesini ve uzayın geleceğini şekillendirecek gençlere ilham vermesini istediklerini söyledi.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından her yıl düzenlenen kongre, bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde 5-9 Ekim'de Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Etkinlik öncesinde IAC 2026'nın uluslararası katılımını daha da güçlendirmek amacıyla Ankara Etnografya Müzesi'nde tanıtım resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona, çok sayıda büyükelçi ve yabancı misyon temsilcisi katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burada yaptığı konuşmada, uzay teknolojilerinin artık modern yaşamın dokusuna işlediğini belirterek, "Küresel uzay ekonomisinin halihazırda 600 milyar doları aşması ve 2035'e kadar 1,8 trilyon dolara yaklaşmasının öngörülmesiyle, uzaya yapılan yatırım artık sadece bir keşif yatırımı değil, inovasyona, rekabet gücüne ve insanlığın geleceğine yapılan yatırımdır." diye konuştu.

IAC'nin, uzay camiasının tüm paydaşlarını bir araya getiren küresel platformlar arasında benzersiz bir yere sahip olduğuna işaret eden Kacır, etkinliğe ev sahipliği yapmanın, Türkiye'nin küresel uzay ekosistemine daha aktif katkıda bulunma vizyonuyla uyumlu olduğunu söyledi.

Kacır, bu tarihi buluşmanın, Türkiye'nin uluslararası arenada güvenilir bir "birleştirici güç" olarak büyüyen rolünü de yansıttığını belirterek, "İnanıyoruz ki IAC 2026, uluslararası diyaloğu güçlendirmek, bilimsel ve endüstriyel işbirliğini genişletmek ve dünyanın dört bir yanından paydaşları bir araya getirmek için eşsiz bir fırsat sunacak. Kongrenin 'The World Needs More Space' teması, uzayın yarattığı fırsatlara erişimi genişletme ve keşfi ile barışçıl kullanımı konusundaki işbirliğini derinleştirme ihtiyacını yansıtmaktadır." ifadesini kullandı.

Jeopolitik parçalanmanın arttığı dönemde böyle bir platforma duyulan ihtiyacın her zamankinden daha fazla olduğuna dikkati çeken Kacır, uzayın, farklı önceliklere sahip ülkelerin hala yan yana çalışabildiği, bilgi paylaşabildiği ve ortak zemin oluşturabildiği nadir alanlardan biri olmayı sürdürdüğünü anlattı.

Başvurularda rekor kırıldı

Kacır, IAC 2026 hazırlıklarının başarıyla ilerlediğini, bu yılki "Bildiri Özeti Çağrısı"na 108 ülkeden 8 bin 330'dan fazla başvuru alındığını, böylece Uluslararası Uzay Kongresi tarihindeki en yüksek rakama ulaşıldığını aktardı.

Bugüne kadar kaydedilen en yüksek "erken kayıt" sayısının da elde edildiğini belirten Kacır, şöyle devam etti:

"100'den fazla ülkeden 10 binden fazla katılımcıyı ağırlamayı bekliyoruz. Hafta boyunca Antalya, yeni işbirliklerini ve kalıcı ortaklıkları teşvik edecek teknik oturumlara, üst düzey diyaloglara, sergilere ve iş toplantılarına ev sahipliği yapacak. Katılımcılar yer gözlemi, iklim izleme ve afet yönetiminden uydu haberleşmesine, yapay zekadan ticari uzay faaliyetlerine, uzay keşfinden uluslararası yönetişime kadar geniş bir yelpazedeki konuları keşfedecek. Kongrenin kilit özelliklerinden biri de 'IAF Bakanlar ve Parlamenterler Toplantısı' olacak. Bu üst düzey toplantı, küresel uzay yönetişiminin geleceğini şekillendirmek, sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmek ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek üzere dünyanın dört bir yanından politika yapıcıları bir araya getirecek."

Kacır, Türkiye'nin, büyüyen kabiliyetleri, dinamik ekosistemi ve barışçıl, sürdürülebilir ve kapsayıcı uluslararası işbirliğine olan sarsılmaz bağlılığıyla uzayın geleceği için payına düşeni üstlenmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Türkiye genelinde, özellikle gençler arasında uzay bilimlerine ve teknolojilerine ilginin hızla arttığını ifade eden Kacır, TEKNOFEST ve gökyüzü gözlem etkinlikleriyle, bilimi halka yakınlaştırmaya ve yeni nesillere ufkun ötesine bakmaları için ilham vermeye devam ettiklerini söyledi.

Kacır, bu ilgiyi Türkiye'nin bilimsel, teknolojik ve girişimcilik kapasitesini genişletmek için somut adımlarla desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin deneyimi, uzun vadeli vizyon, insan kaynağına yatırım ve uluslararası işbirliği bir araya geldiğinde nelerin başarılabileceğini göstermektedir. IAC 2026, kendi deneyimlerimizi paylaşmamıza, başkalarının başarılarından öğrenmemize ve ortak ilerleme için yeni fırsatlar yaratmamıza olanak sağlayacaktır. IAC 2026'nın yeni diyalog kanalları açmasını, bilimsel toplulukları birbirine bağlamasını, yeni endüstriyel ortaklıkları desteklemesini ve uzayın geleceğini şekillendirecek gençlere ilham vermesini istiyoruz. Uzayda faaliyet gösteren devletler ile bu alanda yeni gelişmeye başlayan ülkeleri ortak hedefler etrafında birbirine yaklaştırmasını arzuluyoruz."

"Dünyanın gözü Türkiye'ye çevriliyor"

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) İcra Direktörü Christian Feichtinger de küresel uzay ekosisteminin yeni aktörler ve bölgelerin yükselişiyle önemli bir dönüşüm geçirdiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bölgeler ve yeni aktörler, büyük hedefler ve kararlılıkla sahneye çıkıyor. Türkiye ise bu gelişmeyi yönlendirmede öncü rol üstleniyor. Dolayısıyla kongrenin Antalya'da düzenlenecek olması son derece uygun bir karar. Bugün, dünyanın gözü Türkiye'ye çevriliyor. Bu, mühendislikteki mükemmelliğe, teknik kapasiteye ve uluslararası işbirliğine olan derin bağlılığı sergilemek için bir fırsat. Bir hafta boyunca küresel uzay camiası, uzay diyaloğuna öncülük etmesi ve yeni uzay çağında öncü bir rol üstlenmesi için Türkiye'yi izleyecek."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü de Türkiye'nin, Milli Uzay Programı doğrultusunda kendi uzay kapasitesini hızla geliştirerek uluslararası ortaklarına sunabileceği önemli bir birikime sahip olduğunu ve gelişmiş uzay ülkeleri ile gelişmekte olan ülkeler arasında köprü olmayı amaçladığını söyledi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ise bugün haberleşme, ulaşım, tarım, iklim izleme, afet yönetimi, doğal kaynaklar ve daha birçok alanın büyük ölçüde uydu teknolojilerine bağımlı olduğunu bildirdi.

Küresel uzay ekonomisinin özel şirketler, startuplar, üniversiteler ve genç girişimciler tarafından şekillendirildiğini ve politika yapıcıların sağlam mevzuat ve uygulamalarla bu tür faaliyetlerin önünü açması gerektiğini belirten Oktay, "Türkiye, bilimsel araştırma ve sanayi kabiliyetlerini güçlendirerek ve uluslararası uzay arenasında güvenilir bir ortak haline gelerek böyle bir ekosistem inşa etmek için çalışmaktadır. IAC 2026'yı uzay yönetişimi ve diplomasisi platformu olarak görüyoruz." diye konuştu.

Küresel bir buluşma noktası olacak

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç da kongreyi, fikirlerin ortaklıklara dönüştüğü küresel bir buluşma olarak gördüklerini ifade ederek, "Antalya'da kurulacak bilimsel ve teknolojik ortaklıkların kongre sonrasında da kalıcı bir mirasa dönüşmesini istiyoruz." dedi.

IAC 2026 Direktörü Emine Doğrukök de zirvenin vizyonu, teknik detayları ve hazırlık sürecine ilişkin sunum yaparak, "IAC 2026, görünürlüğün ve rekorların ötesinde küresel uzay ekosistemi için ortak bir gelecek inşa etme zeminidir. 'The World Needs More Space' temamızla, kadınlara, genç nesillere ve sürdürülebilirliğe uzayda daha fazla alan açmayı hedefliyoruz. Tüm küresel paydaşlarımızı yeni ortaklıklar kurmak ve uzayın geleceğine birlikte yön vermek üzere Antalya'ya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA