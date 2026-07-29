Haberler

Eşiyle tartışırken açtığı kutulardan 5 bebek cesedi çıktı

Eşiyle tartışırken açtığı kutulardan 5 bebek cesedi çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Orange kentinde, eşiyle tartıştığı karton kutuları açan bir adam beş bebeğin çürümüş cesediyle karşılaştı. Yeni doğum yaptığı anlaşılan kadın hastaneye kaldırılırken, ülkeyi sarsan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Fransa'nın güneyinde yer alan Orange kentinde ortaya çıkan akılalmaz olay, ülkede büyük yankı uyandırdı. Olay, 32 yaşındaki kadının şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından kocasının evde yaptığı korkunç keşifle gün yüzüne çıktı.

TARTIŞMA SONRASI KUTULARI AÇTI

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Fransız yasaları gereği kimliği açıklanmayan çift, pazartesi günü evde bulunan bazı karton kutular nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışma esnasında kadının aniden fenalaşması üzerine kocası onu hastaneye götürdü.

Eşinin hastaneye yatırılmasının ardından eve dönen adam, tartışmaya konu olan evin ikinci katındaki büyük bir plastik torbanın içine yerleştirilmiş karton kutuları açtı. Kutuların içinde çürümüş halde beş bebeğin cansız bedenini bulan adam, kalıntıları alarak hastaneye gitti. Durumun bildirilmesi üzerine hastane yönetimi derhal polise haber verdi.

HAMİLELİĞİNİ GİZLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Fransız Le Parisien gazetesinde yer alan iddialara göre kadın, eşinden daha önce hamile olduğunu üç kez gizledi ve inkar etti. Savcılıktan yapılan açıklamada da babanın ifadesinde, eşinin olası hamileliklerinden hiçbir şekilde haberdar olmadığını söylediği belirtildi. İfadesi alınan adam daha sonra serbest bırakıldı.

OTOPSİ YAPILACAK, ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

Adli tıp uzmanları, bulunan kalıntıların beş farklı bebeğe ait olduğunu doğruladı. Bebeklerin kesin ölüm nedenleri ve ne zaman yaşamlarını yitirdiklerinin tespit edilebilmesi için kapsamlı otopsi işlemlerinin yapılacağı açıklandı.

Yeni doğum yaptığı anlaşılan 32 yaşındaki annenin hastanedeki tedavisi sürüyor. Kadın henüz gözaltına alınmadı ve ifadesine başvurulmadı. Çiftin evde bulunan 8 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğu, çocuk koruma birimleri tarafından derhal devlet korumasına alındı.

Kaynak: Haberler.com
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama

Sinem Dedetaş’ın gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye'de bugün yeni uygulama başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti

Emlakçıya gelen kadın dehşet saçtı: 2 ölü
9 gün küvette mahsur kaldı! Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi

9 gün küvette mahsur kaldı! Hayatta kalmasını sağlayan detay şaşırttı
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek

En güvendiği belediye başkanı AK Parti'ye katılıyor
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı

Milletin parasını tatilde yiyorlar! Otel odasından alındı

İran'dan savaşı yeniden başlatabilecek 'Hürmüz' açıklaması

İran'dan savaşı yeniden başlatabilecek "Hürmüz" açıklaması
Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı

Babası sanılan isim gündem yarattı, gerçek çok başka çıktı
Ukrayna'dan Rusya'ya yeni İHA saldırısı! Dev lojistik merkezi alevlere teslim oldu

Putin kabusu yaşıyor! Gece yarısı gelen haber uykudan uyandırdı