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İran'dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

İran'dan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması
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İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman ile gerçekleştirdikleri görüşmede Hürmüz Boğazı'ndaki bir güzergahın tamamen, diğer güzergahın ise bir bölümünün İran'ın kontrolünde olmasını önerdiklerini bildirdi.

İRAN Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman ile gerçekleştirdikleri görüşmede Hürmüz Boğazı'ndaki bir güzergahın tamamen, diğer güzergahın ise bir bölümünün İran'ın kontrolünde olmasını önerdiklerini bildirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülke basınına bölgedeki son gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Umman Sultanlığı ile Hürmüz Boğazı'yla ilgili müzakereler yürüttüklerini söyleyen Garibabadi, "Eğer Umman, İran'ın Hürmüz Boğazı konusundaki önerisini kabul etmezse, boğaz kapalı kalmaya devam edecek. Biz savaşın yeniden başlamasına hazırız. Bizim önerimiz, boğazdaki bir güzergahın tamamen İran'ın kontrolünde olması, diğer güzergahın bir bölümünün de yine İran'ın kontrolünde bulunmasıdır. İran başka hiçbir formülü kabul etmeyecektir. Nihai karar ülkedeki karar vericiler tarafından değerlendirilecektir. Son 15 gün içinde ABD ile müzakere talebinde bulunmadık. Amerikalılar, Umman aracılığıyla bize askeri operasyon düzenlemeyeceklerine dair mesaj iletti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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