Türkiye ve Mısır'dan 13 yıl aradan sonra Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat

MİLLİ Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türkiye-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekatı Özel Tatbikatı'nın icra edilmesi planlanmaktadır. 13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek tatbikatın, 25 Eylül'deki Seçkin Gözlemci Günü'ne Deniz Kuvvetleri Komutanımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı iştirak edecektir" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, 19 Eylül Gaziler Günü ile Ulu Önder Atatürk'e 'Gazi' unvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilişinin 104'üncü yıl dönümünü kutlayarak, "Başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olan gazilerimize ve fedakar ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz" dedi.

Tuğamiral Aktürk, dün Konya'da nöbet sırasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'a Allah'tan rahmet diledi.

'1 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU'

Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele çalışmalarına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde; 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye harekat alanlarındaki Tel Rıfat ve Menbic'de imha edilen tünel uzunluğu 605 kilometreye ulaşmıştır" bilgisini paylaştı.

'8'İ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU, 540 KİŞİ YAKALANDI'

Hudut güvenliği faaliyetlerine değinen Aktürk, "Yasa dışı geçişler, kaçakçılık ve diğer tüm tehditlere karşı sürdürülen etkin mücadele kapsamında; son bir hafta içerisinde, 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 540 kişi yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 677 olmuştur. Son bir haftada engellenen 864 kişi ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 50 bin 308'e ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde toplam 22 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" diye konuştu.

'ULUSLARARASI TOPLUM SOYKIRIMI ARTIK GÖRMEZDEN GELEMEZ'

Aktürk, İsrail'in saldırılarına da değinerek, "İsrail'in 16 Eylül sabahı Gazze'ye yönelik başlattığı kara harekatı, bölgede 2 yılı aşkın süredir devam eden ağır insani trajedinin daha da derinleşmesine yol açmıştır. İsrail'in, Gazze'de sivil halkı hedef alan saldırıları ve bölge ülkelerine yönelik provokatif eylemleri, Orta Doğu'yu bir kez daha topyekun istikrarsızlığa sürükleme niyetinin açık göstergesidir. Uluslararası toplum, Gazze'de yaşanan sistematik zulüm, devlet terörü ve soykırımı artık görmezden gelemez. Uluslararası toplumu, bölgede barışın ve istikrarın sağlanması adına daha fazla gecikmeden etkili ve caydırıcı adımlar atmaya, İsrail'e yönelik ciddi tedbirler almaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE-MISIR DOSTLUK DENİZİ TATBİKATI İCRA EDİLECEK'

Daha etkin, daha caydırıcı ve daha hazır bir Türk Silahlı Kuvvetleri için eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdürüleceğini aktaran Tuğamiral Aktürk, "22-26 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekatı Özel Tatbikatı'nın icra edilmesi planlanmaktadır. Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılacağı ve 13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek tatbikatın 25 Eylül'deki Seçkin Gözlemci Günü'ne Deniz Kuvvetleri Komutanımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı iştirak edecektir" açıklamasında bulundu.

'MUHTELİF MİKTARDA M60T TANKI ENVANTERE ALINDI'

Aktürk, TSK envanterine kabul edilen yeni silah sistemlerine ilişkin ise "Türk Silahlı Kuvvetlerimizi; yerli, milli ve modern teknolojiyi haiz harp araç gereç ve mühimmatıyla donatma, ordumuzun etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmaya yönelik faaliyetlere de devam edilmektedir. Bu kapsamda son bir haftada, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, modernizasyonu tamamlanan M60T tankı ile yeni nesil Fırtına obüsü, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından ise çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır" dedi.

'TSK, MEŞRU MÜDAFAA HAKKI KAPSAMINDA SURİYE'DE'

Aktürk'ün sunumu sonrası bakanlık kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Suriye'de konuşlu Türk birliklerinin durumuna ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek ve terör koridorunu engellemek üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bulunmaktadır. Birliklerimizin Suriye'den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur" açıklamasında bulundu.

Bakanlık kaynakları, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine ilişkin iddialara yönelik, "S-400 hava savunma sistemleri envanterimizdedir. S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır" yanıtını verdi.

'KIBRIS TÜRK HALKI, TÜRKİYE'NİN GÜVENCESİ ALTINDADIR'

Bakanlık kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), hava savunma sistemi tedarik etmesi haberlerine ilişkin olarak ise "GKRY'nin İsrail'den hava savunma sistemi tedarik ettiğine yönelik basında yer alan haberleri yakından takip ediyoruz. GKRY'nin devam eden silahlanma gayretlerinin ve Ada'daki barış ve istikrarı zedeleyecek faaliyetlerinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ada'daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC'nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanında ve destekçisidir. Kıbrıs Türk halkı da Türkiye'nin güvencesi altındadır" ifadelerini kullandı.