Türkiye Şehitlerini Uğurluyor... Şehitler İçin Ankara'da Tören Düzenlendi

Güncelleme:
TSK'ya ait bir C130 kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından şehit olan 20 asker için bugün Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi törene katıldı. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı.

Haber: Melis YILDIRIM - Kamera: Ramazan Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - TSK'ya ait bir C130 kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından şehit olan 20 asker için bugün Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının 11 Kasım'da Gürcistan- Azerbaycan sınırındaki Signagi bölgesinde düşmesi sonucu, 20 asker şehit oldu. Şehitlerin cenazesi dün akşam saatlerinde A-400M uçağı ile Tiflis'ten getirildi. Uçağın saat 21.00 civarında Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na inmesinin ardından şehitlerin naaşları Keçiören'deki Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehit aileleri ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,  CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Namig İslamzade, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi katıldı.

Saygı duruşunun ardından, Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığı'ndan bir subay şehitlerin özgeçmişlerini okudu. Subay, daha sonra şehit ailelerine ve şehitlere hitaben şunları söyledi:

"Aziz şehitlerimiz, vatanımızın ve milletimizin bütünlüğü uğruna verdiğimiz binlerce şehidimiz gibi bugün vatan toprağının bağrına emanet ediliyor. Al bayrağımıza kanıyla ve canıyla rengini veren kahramanlarımız, daima Türk milletinin kalbinde yaşayacak, onların hatıraları ve aziz ruhları daima bizlerle olacaktır. Milletimizin başta acı olan şehitlerimizin saygıdeğer eşleri, anneleri, babaları, evlatları ve yakınları; başınız ve başımız sağ olsun. Acınız büyüktür, acınız hepimizin acısıdır. Onların aziz hatıralarını yaşatmanın bizler için bir görev ve namus borcu olduğunun bilincindeyiz.

Asil ve tertemiz duygularla yetişen, vatanı koruma görevinin kutsallığı ve asaletiyle aşılanan şehitlerimiz artık milletimizin evlatları olmuştur. Sizler bir şehit yakını olarak bu ülkede daima onurlu, gururlu, başınız dik, yüreğiniz sevgi ve umut dolu yaşayacaksınız. Son olarak şehitlerimize seslenmek istiyorum. Şu anda değerli eşleriniz, anne babalarınız, evlatlarınız, yakınlarınız, silah arkadaşlarınız ve bütün Türk milleti sizi uğurlamaya geldi. Rahat uyuyunuz, ruhlarınız şad. Mekanlarınız cennet olsun."

Törenin ardından şehitlerin naaşları askeri uçaklarla toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

Şehitlerin defin yerleri

Şehitler, Ümit İnce, Cem Dolapci ve Cüneyt Kandemir için bugün Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti düzenlenecek cenaze törenin ardından İnce ve Dolapci Cebeci Şehitliği'nde, Kandemir ise Gölbaşı Balıkpazarı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Şehitlerden Serdar Uslu Bursa Yenişehir Şehitliği'nde, Ahmet Yasin Kuyucu Konya Merkez Şehitliği'nde, Burak İbbiği Karabük Ormanlı Köyü Mezarlığı'nda, Emre Mercan Eskişehir Şehitliği'nde, Nihat İlgen Kayseri Şehitliği'nde, İlker Aykut Tekirdağ Muratlı Kurtdere Mevkii Köyü Mezarlığı'nda, Emrah Kuran Milas Damlar Köy Mezarlığı'nda, Emre Altıok Samsun Tekkeköy Ovabaşı Mezarlığı'nda ve Berkay Karaca Lüleburgaz Şehitliği'nde bugün öğle namazını takiben kılanacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Ramazan Yağız Bursa Demirciler Köy Mezarlığı'nda, İlhan Ongan Bilecik Osman Gazi Mezarlığı'nda, Burak Özkan Niğde Şehitliği'nde, Nuri Özcan Karabük Beşbin Evler Merkez Şehitliği'nde, Hamdi Armağan Kaplan Amasya Gümüşhacıköy Keltepe Şehitliği'nde, Akın Karakuş Sakarya Serdivan Şehitliği'nde ve Emre Sayın Balıkesir Başçeşme Şehitliği'nde bugün ikindi namazını takiben kılanacak cenaze namazının ardındndan toprağa verilecek.

Şehit Gökhan Korkmaz ise, İstanbul Büyükçekmeye Kuba Camisi'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Eski Mezarlığı'nda yarın toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
