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Akkuyu nükleer tesis statüsü kazandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den önemli mesajlar

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Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS, "nükleer tesis" statüsüne kavuştu. İlk yakıt törenine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye, 60 senelik bir gecikmenin ardından dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldi" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "Akkuyu NGS Türkiye ve Rusya arasında en büyük ortak proje" ifadelerini kullandı.

Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali, gerçekleştirilen törenle açıldı. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan telekonferans yöntemi ile katıldı.

Akkuyu nükleer tesis statüsü kazandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den önemli mesajlar

Rahatsızlığı nedeniyle törene ofisinden bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak büyük bir hamlenin sevincini paylaşmak üzere bir aradayız. Bu gurur günümüze iştirak eden başta Cumhur İttifakı'nın ortaklarımız olmak üzere tüm misafirlerimize, tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu törenle aynı zaman da milletimize olan bir sözümüzü, bir ahdimizi daha gerçekleştirmiş oluyoruz." dedi.

Akkuyu nükleer tesis statüsü kazandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den önemli mesajlar

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Akkuyu NGS'nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle beraber artık Akkuyu, bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır. Böylece ülkemiz 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir. Bugün dünyada 422 nükleer reaktör faal halde olup, 57'sinin de yapımı devam ediyor. AB elektriğinin yüzde 25'ini nükleerden elde ediyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu, nükleer enerjiyi yeşil enerji kabul ederek bu konudaki tereddütleri gidermiştir. Biz de Akkuyu ile ülkemizi bu gelişmelerin bir parçası haline getirdik. Projelerimize en başından beri destek veren sayın Putin başta olmak üzere tüm Rusya makamlarına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."

Akkuyu nükleer tesis statüsü kazandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den önemli mesajlar

Erdoğan'dan önce konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin ise "Akkuyu NGS Türkiye ve Rusya arasında en büyük ortak proje. Akkuyu'da bu denli bir aşamaya gelindiği için sizleri tebrik ediyorum." dedi.

Akkuyu nükleer tesis statüsü kazandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den önemli mesajlar

İşte Putin'in konuşmasından öne çıkanlar;

Akkuyu Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden birisi. Sonuç olarak birtakım kritik önem taşıyan anlaşma sağlandı. En önemlisi ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkilerimizi geliştirmeye karar verdik. Ayrıca karşılıklı yatırımlarımızı artıracağız ve iki ülkenin pazarına da dahil olmaya teşvik edeceğiz. Özellikle doğalgaz konusunda teşviklerimizi esirgemeyeceğiz.

Akkuyu nükleer tesis statüsü kazandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den önemli mesajlar

Gazımızın üçüncü ülkelere sevk edilmesine karar verdik. Türkiye'de de gaz merkezi kurulacak biliyorsunuz. Bu merkez üzerinden bu satış da kurulacak. Uluslararası gıda güvenliği konusundaki koordinasyonumuzu artırmaya karar verdik.

Akkuyu nükleer tesis statüsü kazandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den önemli mesajlar

Her iki taraf ilerde turistik alışverişlerini artırmasından yana olduğu konusunda hemfikir. Geçen sene Türkiye'ye 5 milyonun üzerinde Rus vatandaşı geldi. Bunun için ikili uçak seferlerinin artırılmasına karar verdik. Ülkenizde büyük bir deprem de yaşandı. Türkiye hükümetinin ne denli zor görevlerin düştüğünü de gördük. Burada Türk partnerimize gerekli desteği sağlamaya hazırız. Rus altyapı sektöründen gerekli desteği sağlamaya hazırız.

Akkuyu nükleer tesis statüsü kazandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den önemli mesajlar

Rusya depremde destek gönderen ve sahra hastanesi gönderen ilk ülkelerden biri oldu. Sahra hastanesinde 13 binden fazla Türk vatandaşı tedavi gördü. Bunları gönülden yapıyoruz. Burada asıl bulunma sebebimiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer yakıtı getirmek. Biraz sonra Akkuyu'da sertifikanın da verilmesi ile Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak.

Akkuyu nükleer tesis statüsü kazandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'den önemli mesajlar

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Rusya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

HALİS ER:

%65 ile geliyor

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Dentgeatio :

Vaat=İcraat=Erdoğan

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Serkan kılıç :

Adam çalışkan adam helal olsun ne denir ki

Cevap Yaz53229Yayından Kaldır
500
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