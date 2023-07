Türkiye'nin İsveç'le yaptığı anlaşma dünya basınında! Hepsi tek bir noktaya dikkat çekti

NATO Liderler Zirvesi'nde gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'le NATO üyeliklerini destekleme konusunda mutabakata vardı. Buna göre İsveç de Türkiye'nin AB yolunda tam destekçisi olacak. Bu haber dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Hemen hemen her haberde Erdoğan'ın yeşil ışık yakması "sürpriz" olarak değerlendirilirken, Türkiye'nin kazanımlarına da dikkat çekilip Erdoğan için "zirvenin mutlak kahramanı" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü TBMM'ye sevk edeceği açıklaması, Avrupa basınında "son dakika" gelişmesi olarak geniş yer buldu. İspanyol basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "zirvenin mutlak kahramanı" olarak nitelendirirken; İsveç'in NATO üyeliğine "yeşil ışık" yakıldığı ifade edildi. Avrupa basınında, "Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılmasının önünü açtı", "Akşam saatlerinde bir sürpriz", "Anlaşma sağlandı, İsveç yakında NATO'ya katılacak", "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği önündeki engeli kaldırma sözü verdi" başlıkları öne çıktı.

ZİRVEDEN MUTABAKAT ÇIKTI

Dün Litvanya'daki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç lideri Kristersson arasında gerçekleşen üçlü görüşmeden mutabakat çıktı. Buna göre Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine destek verecek. Bunun karşılığında NATO tarihinde ilk kez Stoltenberg tarafından Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacak. İsveç ve Türkiye arasında ikili bir güvenlik mekanizması kurulacak. İsveç, Türkiye'nin AB üyeliğine, yaptırımların kaldırılmasına ve vize serbestisine destek verecek.

ALMAN BASININDA "SÜRPRİZ" VURGUSU

Türkiye'nin İsveç kararı Alman basınında son dakika haber olarak duyuruldu. Bild gazetesi, "Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılmasının önünü açtı" başlığını kullandığı haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay kararının sürpriz olduğu vurgulandı. Deutschlandfunk radyosunun internet sitesi de "Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğini parlamentoya götürmeye hazır olduğunun sinyalini verdi" başlığıyla duyurduğu haberinde İsveç'in planlanan NATO üyeliği konusunda Vilnius'ta hareketlenmeler olduğu ifade edildi. Frankfurter Allgemeine Zeitung ise "Akşam saatlerinde bir sürpriz" başlığıyla Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini destekleyeceğini duyurdu.

"ENGELLEMEKTEN VAZGEÇTİ"

"Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğine destek sözü verdi" manşetini atan Der Spiegel de Ankara'nın uzun süre İsveç'in NATO'ya katılmasına izin vermediğini fakat şimdi İsveç'in üyeliğine yönelik blokajını kaldırdığını ifade etti.

Süddeutsche Zeitung da "Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğini engellemekten vazgeçti" başlığını kullandığı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılım protokolünü mümkün olan en kısa sürede parlamentosuna sunmak istediği vurgulandı.

"İSVEÇ TÜRKİYE'NİN KARARININ ARDINDAN NATO YOLUNDA İLERLİYOR"

İngiltere'de Sky News televizyonu Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki kararını, "Stoltenberg, Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya girişini desteklediğini söyledi" başlığıyla "son dakika gelişmesi" olarak duyurdu. The Times gazetesi, "Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğine itirazını geri çekti" başlıklı haberinde, "İsveç, yarın Litvanya'da yapılacak NATO Zirvesi'nden önce Türkiye'nin itirazlarını geri çekmesinin ardından önümüzdeki haftalarda NATO'ya katılma yolunda ilerliyor." değerlendirmesine yer verildi.

"ÖNEMLİ BİR GELİŞME"

The Guardian gazetesi de "Türkiye İsveç'in NATO başvurusunu desteklemeyi kabul etti" başlıklı haberinde, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde yapılan son görüşmelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini aktardı.

"SIKI PAZARLIKTAN SONRA ERDOĞAN'DAN YEŞİL IŞIK"

Yunan basını, Türkiye ile İsveç'in NATO üyeliği konusunda anlaşmaya varmasını yakından takip etti. Eleftheros Typos gazetesi "son dakika" haberinde, "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine evet dedi" başlığını kullandı. EFSYN gazetesi ise "Sıkı bir pazarlıktan sonra Erdoğan'dan NATO için yeşil ışık" başlıklı haberinde karar sürecini ayrıntılı aktardı.

TÜRKİYE'NİN KAZANIMLARINA DİKKAT ÇEKTİLER

Ethnos gazetesi de "Hızlı gelişmeler: Stoltenberg, 'Erdoğan İsveç'in NATO'ya üyeliğini kabul etti' dedi" başlığıyla verdiği haberde, Anadolu Ajansı kaynak gösterilerek İsveç'in, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceğine dikkat çekildi. Yunan Devlet Televizyonu (ERT) ise Stoltenberg'in karara ilişkin "tarihi adım" sözlerini haberin başlığına taşıdı.

KARŞILIKLIK VERİLECEK DESTEĞİ VURGULADILAR

İtalyan basını, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasını "son dakika" gelişmesi olarak duyurdu.

İtalyan ANSA ajansı, gelişmeyi, "Anlaşma sağlandı. İsveç yakında NATO'ya katılacak" ifadeleriyle okuyucularına aktardı. Haberde, "Erdoğan olur verdi. Stockholm, Türkiye'nin AB'ye üyeliğini destekleyecek." ifadeleri yer aldı. La Repubblica gazetesi de internet sitesinden "Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık" başlığını kullandı.

Rainews24 haber kanalı da Stoltenberg'in "Anlaşma sağlandı" ifadesiyle Türkiye'nin NATO üyeliği için İsveç'e yeşil ışık yaktığını "flaş haber" olarak geçti.

"BASKILARA RAĞMEN TAAHHÜDÜNÜ MÜHÜRLEDİ"

İspanya'da El Pais gazetesi "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği önündeki engeli kaldırma sözü verdi" başlığı altında verdiği haberde, "İsveç'in NATO'nun 32. üyesi olma yolu açıldı. Yoğun bir müzakere turu, Ankara'nın, neredeyse tüm diğer müttefiklerinden gelen güçlü baskılara rağmen sürdürdüğü İsveç'in katılımına yönelik vetosunun engelini kaldırma taahhüdünü mühürlemesini mümkün kıldı." diye yazdı.

"ZİRVENİN MUTLAK SAHİBİ"

ABC gazetesi ise "Erdoğan, İsveç'in tarihi tarafsızlığını sona erdirecek olan NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yaktı" başlığını kullandı. "Erdoğan, kendisini mevcut dünya liderlerinin büyük stratejisti-müzakerecisi olarak gösteriyor. Ne Biden ne Macron ne de Scholz" ifadesini kullanan gazete, "Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta arabuluculuğa bugün NATO Zirvesi'nde İsveç'in 32. üye olmasına evet diyerek yeni bir başlangıç eklediğini ve zirvenin mutlak kahramanı olduğunu" kaydetti.

"ERDOĞAN, İSVEÇ İÇİN RAMPAYI KALDIRDI"

Bosna Hersek'in en çok okunan haber portallarından Klix, haberinde "Türkiye, İsveç'in NATO'ya üyeliğini destekleyecek." ifadesini kullandı. Sırbistan medyası, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarına yer vererek Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü meclise sevk edeceğini belirtti. Sırbistan Radyo ve Televizyonu da "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği için rampayı kaldırdı." değerlendirmesini yaptı. Hırvatistan medyası, gelişmeleri "Türkiye'den İsveç'e yeşil ışık" ve "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini kabul etti" başlıklarıyla duyurdu.