Türkiye'deki deprem sonrası tüm dünyadan destek ve başsağlığı mesajı geldi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizde yıkıma neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır." dedi. Soylu'nun bu açıklamasının ardından ABD başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri ve birçok devletten başsağlığı ve yardım talebi mesajı geldi.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da yıkıma neden oldu.

4.SEVİYE ALARM İLAN EDİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir fay üzerinde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 7.4. Şu anda bütün arkadaşlarımız valilerimizle depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik. Bütün birimlerimiz şu anda teyakkuz halinde. Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır." dedi.

AB YARDIM EKİBİ YOLA ÇIKTI

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Birimi Başkanı Janez Lenarcic, "Türkiye'de bu sabah meydana gelen deprem sonrası Avrupa Sivil Koruma Mekanizması'nı aktive ettik" dedi. Lenarcic, Avrupa Birliği'nin Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nin Avrupa'dan kurtarma ekiplerinin gönderilmesini koordine ettiğini söyledi. Lenarcic, Hollanda ve Romanya'dan yetkililerin yola çıktığını söyledi.

ABD: GEREKLİ HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın yaptığı açıklamada, "Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan Joe Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, depremden en çok etkilenenlere yardımcı olmak için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için yönlendirdi. Türkiye hükümeti ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

AZERBAYCAN'DAN DA EKİPLER YOLA ÇIKTI

Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı'nın Sivil Savunma Birlikleri hazır hale getirildi. Azerbaycan'dan 370 kişilik arama kurtarma ekibi, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarına katkı vermek üzere deprem bölgesine intikal ediyor.

ZELENSKİ: TÜRK HALKININ YANINDAYIZ

Ukrayna'nın, Türkiye'ye gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirten Vladimir Zelenskiy de, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Kurbanların ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şu anda dost Türk halkının yanındayız ve gerekli yardımı yapmaya hazırız" dedi.

"BİR EKİP YOLA ÇIKTI"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen korkunç deprem sonrasında taziyelerimi Başkan Erdoğan'a ilettim. Dualarımız bu ciddi doğal afetten etkilenen herkesle birlikte. Hollanda'dan bir arama kurtarma ekibi bugün bölgeye gidecek" ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS YARDIM EDİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Yunanistan, kaynaklarını seferber ediyor ve hemen yardım edecek." ifadesini kullandı.

İSVEÇLİ BAKAN: KORKUNÇ SONUÇLARINDAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström da, "Türkiye ve Suriye'de yüksek can kaybıyla sonuçlanan depremin korkunç sonuçlarından derin üzüntü duyuyorum. İsveç, Avrupa Birliği Konseyi'nin dönem başkanı olduğundan dolayı, bu felakette ülkelere yardım etmek adına AB çabalarının koordinasyonu için Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriye'ye ulaşacağız" dedi.

"KALPLERİMİZ FELAKETİN KURBANLARIYLA"

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen bir açıklama yaptı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli deprem için yayımladığı mesajında, "Türkiye'nin güneyinde meydana gelen deprem nedeniyle İsrail devleti adına Türk halkına derin üzüntülerimizi iletmek istiyorum. Kalplerimiz felaketin kurbanlarıyla; yaralılara acil şifa diliyoruz." dedi.

FRANSA DA BİR MESAJ YAYIMLADI

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da Twitter'dan "Türkiye'yi sarsan ve çok sayıda can kaybına yol açan korkunç depremin ardından mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na, ülkesine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi ilettim. Fransa, Türk halkının yanındadır." açıklamasını yaptı.

İTALYA YARDIMA HAZIR

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, Suriye sınırında Türkiye'yi vuran yıkıcı depremle ilgili gelişmeleri, Sivil Savunma tarafından güncellenen bilgileri yakından takip ediyor. Meloni, depremden etkilenen halka yakınlığını ve dayanışmasını belirtiyor. İtalyan Sivil Savunması ilk yardıma katkıda bulunmak için uygun olduğunu bildirmiştir." ifadesi kullanıldı.