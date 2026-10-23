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Endişelendiren tablo! Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

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Endişelendiren tablo! Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
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Borsa İstanbul'da satış dalgası derinleşirken BIST 100 endeksi, 11 bin puanın altına gerileyerek 5 Aralık 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Günün ilk yarısında yüzde 2,62 değer kaybeden endeks, haftayı da düşüşle tamamlaması halinde 2008'den bu yana ilk kez üst üste 6 hafta gerilemiş olacak. Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimi de piyasadaki satış baskısını durduramadı.

  • BIST 100 endeksi gün içinde yüzde 2,62 düşüşle 10.926,54 puana gerileyerek 5 Aralık 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.
  • Endeksin haftayı ekside kapatması halinde üst üste altıncı haftalık kaybını yaşayacak ve Şubat 2008'den bu yana en uzun haftalık düşüş serisi gerçekleşecek.
  • TCMB'nin 22 Ekim'de politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesi borsadaki satışları durdurmadı.

Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde satış baskısı etkisini artırdı. BIST 100 endeksi, psikolojik eşik olarak görülen 11 bin puanın altına gerilerken yatırımcıların yakından takip ettiği haftalık düşüş serisi de altıncı haftaya taşınma riskiyle karşı karşıya kaldı.

BIST 100 ENDEKSİ 11 BİN PUANIN ALTINA İNDİ

Güne satış ağırlıklı başlayan BIST 100 endeksi, gün içerisinde yüzde 2'yi aşan değer kaybıyla 10 bin 963 puana kadar geriledi.

Günün ilk yarısında ise kayıplar derinleşti. Endeks, yüzde 2,62 düşüşle 10.926,54 puana inerek 5 Aralık 2025 tarihinden bu yana en düşük seviyesini test etti.

18 YIL SONRA BİR İLK YAŞANABİLİR

Borsadaki düşüşün haftalık kapanışa da yansıması halinde dikkat çekici bir tablo ortaya çıkacak.

BIST 100 endeksi, haftayı ekside tamamlaması durumunda üst üste altıncı haftalık kaybını yaşayacak. Böylece Şubat 2008'den bu yana görülmeyen uzunlukta bir haftalık düşüş serisi gerçekleşmiş olacak.

Ancak bu rekorun kesinleşmesi için haftalık kapanışın beklenmesi gerekiyor.

MERKEZ BANKASININ FAİZ İNDİRİMİ DÜŞÜŞÜ DURDURAMADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 22 Ekim'de politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesi de borsadaki negatif görünümü değiştirmedi.

Finansman maliyetlerini azaltması ve şirket değerlemelerini desteklemesi beklenen faiz indirimine rağmen BIST 100 endeksinde satışların sürmesi dikkat çekti.

YATIRIM FONLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEME MECLİS'TEN GEÇTİ

Piyasalardaki hareketlilik devam ederken sermaye piyasalarını ilgilendiren bir başka gelişme de TBMM'de yaşandı.

Genel Kurulda kabul edilen kanun teklifinde, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

Söz konusu düzenleme, yatırım fonlarının tasfiye süreçlerine yönelik yeni hükümler içeriyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Bir avuç vurguncuyu korumak için heryeri yaktılar ama seçimde bakalım kim yanacak.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMuammer yılmaz:

Şakacı seni yine iktidara gekecek öyle yada böyle bakda gör

yanıt0
yanıt10
Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Hem fonlar hemde hisseler üzerinden milyarlarca TL çaldılar halktan. Bunlar müslüman ise ben ateist oldum artık.

yanıt14
yanıt2
Haber YorumlarıOrhann Orhan:

ÇALDILAR KACTILAR

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuammer yılmaz:

Kaçmadılar aflarını istediler

yanıt5
yanıt1
Haber Yorumlarımehmet:

kimse güvenmiyor. menfeatciler, nemalananlar hariç.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
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