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Tekirdağ'da dolu ve sağanak sonrası evleri su bastı, sokaklar dereye döndü

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı yerini sağanağa bırakırken, yağış sonrası su baskınları yaşandı. Vatandaşların zor anlar yaşadığı bölgede su baskınları nedeniyle tahliye çalışması başlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde öğlen saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, yerine sağanak yağışa bıraktı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yağış sonrası ilçenin bazı noktalarını su bastı. Bazı sokaklar ise adeta dereye dönüştü. Yağışa teslim olan sokaklarda bulunan araçlar yarıya kadar suların içerisinde kaldı, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Tekirdağ'da dolu ve sağanak sonrası sokaklar adeta dereye döndü

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından su tahliye işlemi başlatıldı. Sağanak sırasında etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle de bazı ağaçlar devrildi.

İşte bölgeden kareler:

Tekirdağ'da dolu ve sağanak sonrası sokaklar adeta dereye döndü

Tekirdağ'da dolu ve sağanak sonrası sokaklar adeta dereye döndü

Tekirdağ'da dolu ve sağanak sonrası sokaklar adeta dereye döndü

Tekirdağ'da dolu ve sağanak sonrası sokaklar adeta dereye döndü

Tekirdağ'da dolu ve sağanak sonrası sokaklar adeta dereye döndü

Tekirdağ'da dolu ve sağanak sonrası sokaklar adeta dereye döndü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

Tekirdağ Şarköy su Güncel Haberler

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