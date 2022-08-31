Tekirdağ'da dolu ve sağanak sonrası evleri su bastı, sokaklar dereye döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde öğlen saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, yerine sağanak yağışa bıraktı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yağış sonrası ilçenin bazı noktalarını su bastı. Bazı sokaklar ise adeta dereye dönüştü. Yağışa teslim olan sokaklarda bulunan araçlar yarıya kadar suların içerisinde kaldı, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından su tahliye işlemi başlatıldı. Sağanak sırasında etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle de bazı ağaçlar devrildi.

İşte bölgeden kareler: