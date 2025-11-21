Haberler

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak Haber Videosunu İzle
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Naip Barajı'nda su seviyesi, "ölü hacim" olarak adlandırılan yüzde 1'in altına düştü. TESKİ Genel Müdürü Ali Şişmanlar, kentin 20 günlük suyunun kaldığını belirterek, "Yağışlar olmazsa şehirde planlı su kesintileri uygulamak zorunda kalacağız. Bu kaçınılmaz bir yol gözüküyor" dedi.

  • Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinin içme suyunu sağlayan Naip Barajı'nda 20 günlük su kaldı.
  • Yağış olmaması durumunda şehirde planlı su kesintileri uygulanacak.
  • Türkmenli Göleti'nde su tamamen tükendi.

Tekirdağ'ın 210 bin nüfuslu merkez ilçesi Süleymanpaşa'nın içme suyunu karşılayan Naip Barajı, kurak ve yağışsız geçen yaz ayları nedeniyle kuruma noktasına geldi. Su seviyesinin yüzde 1'in altına düştüğü barajda, ağaç kökleri ortaya çıktı, adacıklar oluştu. Kuruyan kısımlarda su altında bulunan yapılar ortaya çıktığı baraj dronla görüntülendi.

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

"20 GÜNLÜK SUYUMUZ KALDI"

TESKİ Genel Müdürü Ali Şişmanlar, "Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçemize su sağlayan Naip Barajı ve Yazır Göleti'nde su seviyeleri ölü hacmin altında. Son güncel verilere göre DSİ'den aldığımız bilgilere göre Naip Barajı'nda ölü hacimde yaklaşık 20 günlük suyumuz kaldı. Yazır Göleti'nde de ölü hacmin su alma yapısının altına düştüğümüz tespit edildi. 20 milyon metreküp su hacmi olan Naip Barajı'nda yaklaşık 350 bin metreküp civarında bir su kaldığı DSİ tarafından bize iletildi. Buna bağlı olarak biz buradan aldığımız suları en minimum seviyede tutuyoruz. Yüzey sularından beslenen mahallelerimizde sıkıntı yaşanmasın diye diğer yer altı sularından sağladığımız bölgelerden takviye ederek bu 20 günlük süreyi uzatmaya çalışıyoruz" dedi.

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

"SU KESİNTİLERİ UYGULAMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Yağışların olmaması durumunda şehirde zaman zaman planlı kesintilerin yapılacağını belirten Şişmanlar, "Ancak eğer yağışlar olmazsa, bu koşullar devam ederse ve yüzey suyu alamazsak şehirde su kesintileri, planlı su kesintileri uygulamak zorunda kalacağız. Bu kaçınılmaz bir yol gözüküyor. Bunun kısa vadeli olması için diğer su kaynaklarımızı artırmak ve iletim hatlarını yenilemek anlamında proje çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Hizmet alım yöntemiyle ihale ederek bu hatların kapasitelerini büyüterek şehrimize su vermek için elimizden geleni 7/24 yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

"TÜRKMENLİ GÖLETİ'NDE HİÇ SU YOK"

Şişmanlar, Türkmenli Göleti'nde de suyun tamamen tükendiğini belirterek, "Şu anda Marmaraereğlisi bölgesinde yazın kısmi bazı mahallelerde su sıkıntısı yaşadığımız yerdi. Türkmenli Göleti'nde hiç su yok. Şu anda Türkmenli Göleti'ni hiç kullanamadık ama bunlarla ilgili eğer bu kış sezonunda yağış ve kar gelirse ve su birikimi olursa DSİ ve ilgili birimlerle yazışmalarımız devam ediyor. İl Su Kuraklık Komisyonu'nun tekrar toplanmasıyla ilgili talebimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikli olarak şehre içme ve kullanma amaçlı suyun verilmesi, sulu tarımın en minimuma indirilmesi yönünde taleplerimiz ve görüşmelerimiz var" diye konuştu.

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Şişmanlar, Çokal Barajı'ndan su taşıma projesine başladıklarını söyleyerek, "Önemli projelerimizden biri de hemen yanı başımızda bulunan Çokal Barajı'nda yüzde 53 doluluk olması. DSİ'den aldığımız bilgilere göre yaklaşık 100 milyon metreküpün üzerinde bir su hacmi var. Bununla ilgili de proje çalışmamızı başlattık. Ama tabii bu biraz uzun sürecek bir proje. Öngörümüz 1-1,5 yıl içerisinde 1,5-2 milyarlık bir yatırımla o suyu Süleymanpaşa'ya kazandırmaya çalışıyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu sorunları yaşamayalım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHÜMANİST KRAL:

İstanbul da 1995 li yıllarda susuzluk, su kesintisi vardı ki dönemim başkanı yağmur bombası attı lakin işe yaramadı ki dua da etmek istemediler seçimlerde büyük Reis geldi koltuğuna oturduğu anda ertesi gün yağışlar başladı ondan sonra da yatırımları yaptı şahsen hiç tavsip etmesem de adam yapıyor bir kuvvet itiyor ne iş anlamadım cenabet gezenler yüzünden rahmet gelmiyor inanç meselesi

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

Trakyada barajlar nehirler niye kuruyor biliyormusunuz ancak olan her şeyi idrak eden birlik içinde olan menfaatini koruyan toplumlar bunun farkına varır onlar akan nehirleri barajlarla çevirip ülkemize su vermezken susuzluktan kırılan topraklarımız varken Fırat ve Diclenin suyu çevre ülkelere akıtılıyor onlar size kendi petrol doğalgazını parasız veriyormu yok ben, benim ailem açken etrafımdakilere zırnık koklatmam

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.