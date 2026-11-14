Sahada ölümle biten pozisyonun cezası belli oldu! 12 maç men

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İspanya 2. Ligi'nde Tenerife forması giyen Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiği pozisyonun ardından disiplin sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Tenerife- Andorra maçındaki sert müdahalesi nedeniyle kırmızı kart gören kaleci Jesus Owono için 12 maçlık men cezası açıklandığı aktarıldı.

ÖLÜMLE SONUÇLANAN POZİSYONUN CEZASI AÇIKLANDI

İspanya Futbol Federasyonu, FC Andorra kalecisi Jesus Owono'ya 12 maç men cezası verildiğini açıkladı. Karar, Tenerife forması giyen Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiği sert çarpışmanın ardından geldi. Maç sırasında rakibiyle çarpışan Owono, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Yaşanan olayın ardından başlatılan disiplin sürecinde kaleciye 12 karşılaşmalık men cezası verildiği belirtildi.

TENERİFE-ANDORRA MAÇINDA FACİA YAŞANMIŞTI

Olay, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü, İspanya 2. Ligi'nin 12. haftasında Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan karşılaşmada meydana gelmişti. Tenerife'nin 30 yaşındaki forvet oyuncusu Jesus de Miguel, Andorra kalecisi Jesus Owono ile girdiği pozisyonda sert şekilde çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle başından ve göğsünden yaralanan Miguel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Pozisyonda rakibine sert müdahalede bulunan Owono ise kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.

SAĞLIK DURUMU ERTESİ SABAH KÖTÜLEŞMİŞTİ

Hastaneye kaldırılan Jesus de Miguel'in sağlık durumu ilk etapta "istikrarlı ama ağır" olarak açıklanmıştı. Ancak 30 yaşındaki futbolcunun durumu daha sonra kötüleşmişti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Jesus de Miguel hayatını kaybetmişti. Tenerife forması giyen futbolcunun ölümü, İspanyol futbolunda büyük üzüntüye neden olmuştu.

KALECİ 12 MAÇ BOYUNCA FORMA GİYEMEYECEK

İspanya Futbol Federasyonunun açıkladığı belirtilen disiplin kararıyla Jesus Owono'ya 12 maçlık men cezası uygulandı. Böylece Tenerife-Andorra karşılaşmasında yaşanan ve bir futbolcunun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan pozisyonun ardından kaleci hakkında verilen disiplin cezası da netleşmiş oldu.

KARŞILAŞMA 2-2'LİK SKORLA TESCİL EDİLDİ

2 Kasım 2026'da, İspanya 2. Ligi'nin 12. haftasında oynanan Tenerife-Andorra karşılaşması, yaşanan olay nedeniyle 96. dakikada durdurulmuştu. İki takımın futbolcuları, yaşananların ardından karşılaşmaya devam edemeyeceklerini belirtmişti. Bunun üzerine hakem maçı tatil etmişti. İspanya Futbol Federasyonu, Jesus de Miguel'in hayatını kaybetmesinin ardından karşılaşmanın yeniden oynanmamasına karar verdi. Tenerife-Andorra mücadelesi 2-2'lik skorla tescil edildi.

Kaynak: Haberler.com