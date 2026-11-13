Sergen Yalçın'ın kolunda servet yatıyor! Fiyatı inanılmaz

Türkiye'nin Belçika karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından Sergen Yalçın'ın maç sırasında taktığı saat dikkat çekti. Deneyimli teknik adamın kolundaki saatin, dünyaca ünlü lüks saat üreticisi Patek Philippe'in Nautilus serisine ait olduğu belirtildi. Söz konusu modelin 2021 yılında sınırlı sayıda üretildiği ifade edildi.

İKİNCİ EL FİYATI 15 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Sergen Yalçın'ın taktığı öne sürülen saatin güncel ortalama ikinci el piyasa değerinin 245 bin ile 300 bin dolar arasında değiştiği belirtildi. Paylaşılan fiyat bilgilerine göre saatin Türk lirası karşılığı ise yaklaşık 12,5 milyon ile 15 milyon TL arasında bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com