Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sergen Yalçın'ın kolunda servet yatıyor! Fiyatı inanılmaz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sergen Yalçın'ın kolunda servet yatıyor! Fiyatı inanılmaz
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Türkiye'nin Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada taktığı lüks saat dikkat çekti. 2021 yılında sınırlı sayıda üretilen Patek Philippe Nautilus serisine ait olduğu belirtilen saatin ikinci el piyasasındaki değerinin yaklaşık 15 milyon TL'ye kadar ulaştığı öne sürüldü.

Türkiye'nin Belçika karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından Sergen Yalçın'ın maç sırasında taktığı saat dikkat çekti. Deneyimli teknik adamın kolundaki saatin, dünyaca ünlü lüks saat üreticisi Patek Philippe'in Nautilus serisine ait olduğu belirtildi. Söz konusu modelin 2021 yılında sınırlı sayıda üretildiği ifade edildi.

İKİNCİ EL FİYATI 15 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Sergen Yalçın'ın taktığı öne sürülen saatin güncel ortalama ikinci el piyasa değerinin 245 bin ile 300 bin dolar arasında değiştiği belirtildi. Paylaşılan fiyat bilgilerine göre saatin Türk lirası karşılığı ise yaklaşık 12,5 milyon ile 15 milyon TL arasında bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com
Kemer Belediyesinde 80 milyonluk vurgun iddiası! Şirket müdürü tutuklandı

Belediyede milyonluk skandal! Telefonları bile açmamış
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pompalı tüfekle yoldan geçenlere ateş açtı! Hayatını kaybeden kadının 1 ay önce evlendiği ortaya çıktı

Bir ay önce gelin olmuştu! Sonu yürekleri dağladı
Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza

Yasal sınırı 23'e katladı! Traktör sürücüsüne unutamayacağı ceza
Gazze'de düğün günü kana bulandı! Gelin arabasını İsrail vurdu, damadın arkadaşı öldü

Gelin arabasından geriye bu görüntü kaldı
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler11

Arda'nın frikiği dünyayı büyüledi! İspanyollar tek bir ismi konuşuyor
Ne şakaları var ne de acımaları! İspanya önüne geleni deviriyor

Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayanın vay haline
Çetelerin elinden stadyumu aldılar! İçeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar

Çetelerin elinden stadyumu aldılar! İçeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar
Bursa'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Görüntüler Türkiye'den! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi