Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'dan faciayı önleyen müdahale!

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Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, trafikte yaşanabilecek olası bir facianın önüne geçti. Yol kenarında otobüsün hızla yaklaştığını fark eden Yıldırım, karşıya geçmeye çalışan genç kızı son anda durdurarak tehlikeden uzaklaştırdı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

TEHLİKEYİ FARK EDİNCE HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Oyuncu Murat Yıldırım'ın trafikte yaşadığı olay, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bir otomobilin yolcu koltuğundan inen Yıldırım, bu sırada yol kenarından geçen genç kızı fark etti. Arkadan hızla yaklaşan belediye otobüsünü gören oyuncu, hiç tereddüt etmeden elini uzatarak genç kızı kendine doğru çekti.

SANİYELERLE KURTULDU

Yıldırım'ın zamanında müdahalesiyle genç kız, otobüsün geçiş güzergahından uzaklaştırıldı. Otobüsün genç kızın bulunduğu noktadan hızla geçmesi, olası tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Yaşananlar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan oyuncunun yüzündeki endişe de kameralara yansıdı.

HAYRANLARININ FOTOĞRAF İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar ve hayranları Murat Yıldırım'ın yanına geldi. Ünlü oyuncu, yaşanan gerginliğe rağmen kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken Yıldırım'ın müdahalesi takdir topladı.