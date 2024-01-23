Üye Girişi
Haberler

TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İsveç'in NATO üyeliğine onay veren protokolle ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Genel Kurul'da 346 milletvekili oy kullanırken milletvekillerinden 287'si "evet", 55'i ise "ret" oyu verdi. Öte yandan İsveç'in NATO'ya üye olabilmesi için Macaristan Meclisi'nden de onay alınması gerekiyor.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Genel Kurul'daki oylamada 287 "evet", 55 "ret" oyu kullanıldı.

Meclis Genel Kurulunda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi

KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI

Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.

TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi

GERİYE SADECE MACARİSTAN KALDI

Türkiye'nin ardından Macaristan'ın da İsveç'in üyeliğine onay vermesi gerekiyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İsveç'in NATO üyeliğini görüşmek üzere İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson'a davet mektubu gönderdiğini söyledi.

TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdiMacaristan Başbakanı Viktor Orban

Reuters'ın aktardığına göre 18 Ocak'ta konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın özel kalem müdürü Gergely Gulyas "İsveç onlara güvenimizi artırmak; kendilerini müttefikimiz ve dostumuz olarak görmemiz için hiçbir adım atmıyor. Sanki NATO üyeliği öncelikleri değil gibi" diye konuşmuştu. Gulyas, "İsveç Başbakanı veya Dışişleri Bakanı bizi arayıp Macaristan Parlamentosu'nun çekincelerinin neler olduğunu sormalı." demişti.

TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdiMacaristan Başbakanı Viktor Orban ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson

Öte yandan Orban hükümeti, İsveç'e onay verme konusunda sona kalmayacaklarını da söylemişti. Fakat Macaristan Parlamentosu şu anda kış arasında. Meclisin şubat ortası toplanması bekleniyor. Diğer NATO üyelerine kıyasla Rusya ile daha iyi ilişkilere sahip Macaristan, Finlandiya'nın üyeliğine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Finlandiya NATO'ya üye olabilir." açıklamasından 10 gün sonra onay vermişti.

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

İsveç Nato Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

24 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! AK Parti Ayaş adayı kim oldu? AK Parti - MHP ortak Ankara Ayaş Belediye Başkan adayı Mehmet Kirazdibi kimdir? 24 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 24 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! AK Parti Pursaklar adayı kim oldu? AK Parti Ankara Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin kimdir? AK Parti Elmadağ adayı kim oldu? AK Parti Ankara Elmadağ Belediye Başkan adayı Eyüp Tekiner kimdir? İsveç NATO üyesi oldu mu? TBMM İsveç'in NATO üyeliğini onayladı AK Parti Kızılcahamam adayı kim oldu? AK Parti Ankara Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar kimdir? Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 23 Ocak Antalya'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! AK Parti Güdül adayı kim oldu? AK Parti Ankara Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın kimdir? AK Parti Evren adayı kim oldu? AK Parti Ankara Evren Belediye Başkan adayı Hüsamettin Ünsal kimdir? AK Parti Sincan adayı kim oldu? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan kimdir? TBMM İsveç'in NATO üyeliğini onayladı mı? İsveç NATO'ya girdi mi? AK Parti Keçiören adayı kim oldu? AK Parti Ankara Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan kimdir? AK Parti Kahramankazan adayı kim oldu? AK Parti Ankara Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz kimdir?
1000

Yorumlar (17)

Recep Ertuğrul:

Ne dik dur eğilmesi artık resmen sürünmeye başladık. Yazıklar olsun.

247
11
yanıtYanıtla
Hacı Şembeki:

Yazıklar olsun.....

224
9
yanıtYanıtla
Muharrem Güreli:

Bir kere lafının arkasında dur be

98
2
yanıtYanıtla
Kerem:

Dik dur eğilme bu millet seninle Reiss

15
63
yanıtYanıtla
oturan:

izin vermesek bii dışarı atarlardı. recebim ne yapsın.

23
32
yanıtYanıtla
Recep Ertuğrul:

Zaten aslında dışarda değilmiyiz kardeş

yanıt50
yanıt2
Sezgin Avcı:

Büyük sürpriz olmuş

44
2
yanıtYanıtla
vedat cici :

bu nasıl kaypaklık anlamış değil

45
1
yanıtYanıtla
JY:

HAHAHA......

42
1
yanıtYanıtla
Turan Şahin:

Beklenen bir durumdu,süpriz değil,dış siyasette inançlar ön planda tutulmaz olduğu gerçeği bir kez daha teyit edildi,iç siyasette inançla yürüyen politikalar olur

11
11
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title