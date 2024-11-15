TBMM Genel Kurulu'nda "Azerbaycan'ın Türkiye Üzerinden İsrail'e Petrol Sevkiyatı" Tartışması....

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda " Azerbaycan'ın Türkiye üzerinden İsrail'e petrol sevkiyatı" muhalefet ve AK parti milletvekilleri arasında tartışma yarattı. DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı'ndan İsrail'e petrol akıtılıyor; Erdoğan da varil başına 80 sent komisyon alıyor" sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin tepki gösterdi.

DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun "Bakü- Ceyhan Petrol Boru Hattı'ndan İsrail'e petrol akıyor; Erdoğan da varil başına 80 sent komisyon alıyor" sözleri AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in tepkisini çekti.

TBMM Genel Kurulu'nda, "Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin" kabul edilmesinin ardından " Azerbaycan'ın Türkiye üzerinden İsrail'e petrol sevkiyatı" konusu AK Parti ve muhalefet milletvekilleri arasında tartışma yarattı.

DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın fotoğraflarını göstererek şunları söyledi:

"Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı'ndan petrol akıtan bir ikili var burada. Onlar eleştiriyorlar bazı şeyleri, iklimi eleştiriyorlar. İsrail'i de eleştiriyor Tayyip Erdoğan Bakü'de ama bu ikili, Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı'ndan İsrail'e petrol akıtıyor; Erdoğan da varil başına 80 sent komisyon alıyor.Arkadaşlar yani bu nasıl bir haldir, anlamak mümkün değil. Şu hali açıklayabilecek birisi var mı? Siz kalkıp bir petrol ticareti yapıyorsunuz, hiç utanmadan gidip orada 'Kahrolsun İsrail' diyorsunuz, ondan sonra da petroller şırıl şırıl akıyor İsrail'e."

Gergerlioğlu'nun, sözleri AK Partili Zengin'in tepkisine neden oldu. Zengin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan konuya ilişkin bilgi aldığını belirterek, "Bakü-Ceyhan Boru Hattı, 1999 yılında 2 ülke arasında, Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan bir anlaşmayla, uluslararası bir anlaşmayla hayat buldu. Yani AK Parti daha yokken, 2000 yılında TBMM tarafından bu anlaşma onaylandı. Bu anlaşmanın onaylanmasından itibaren muhakkak yapıldıktan sonra Bakü-Ceyhan Boru Hattı'ndan şu anda günlük 700 bin varil petrol akmakta, 700 bin varil. Bu petroller tek bir firmaya değil, farklı firmalara ait petroller ve Bakü-Ceyhan Boru Hattı'ndan geçiyor" dedi.

"Biz Türkiye olarak bu boru hattının işletmesiyle mükellefiz"

Türkiye bu hattan geçen petrollerle ilgili dahli olmadığını belirten Zengin şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu hattan geçen petrollerle alakalı bir dahli söz konusu değil. Biz Türkiye olarak bu boru hattının işletmesiyle mükellefiz yani içinden geçen petrole bizim bir dahlimiz söz konusu değil.

"Elde edilen gelir varil başına 1 dolar 27 cent"

Nihayetinde buradan elde edilen gelir varil başına 1 dolar 27 cent civarında bir gelir elde edilmekte ve günlük 700 bin varil olduğunu bir defa daha ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanımızı bu boru hattından geçen firmaların tamamıyla görüşüldüğünü ve bu hattan İsrail'e giden petrol akışının olmadığını bir kez daha söyledi. Şimdi, yapılan konuşmada devletin aldığı para değil, hiç utanmadan, bu ülkenin Cumhurbaşkanının varil başına 80 sent komisyon aldığını söylemek utanç vericidir."

"Temelli: "Bu petrol nasıl gitmiş oraya uçarak mı"

Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Cumhurbaşkanın şahsi kazancı olarak söylenmemiş. Cumhurbaşkanı bu ülkenin iktidarında olan bu ülkenin varidatıyla ilgili bir mesele ama bunun ötesinde şu var. Azerbaycan'dan bu petrol çıkıyor İsrail'de bu petrolü kullanıyor nedense Türkiye limanındaki işi bir muamma kaplıyor. Azerbaycan petrolü satmış İsrail'de bunu kullanmış bu petrol nasıl gitmiş oraya uçarak mı gitmiş. Buharlaşmış sonra oradan petrole mi dönüşmüş işte esas cevabını vermeniz gereken konu budur" diye konuştu.

Kaya: "Burger King'i açıp 'ama biz orada yemek yemiyoruz' demek"

Saadet- Gelecek Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Ceyhan- Bakü petrol hattını biz işletiyoruz ama biz petrol göndermiyoruz' demek Rize'deki AK Partili arkadaşların Burger King'i açıp 'ama biz orada yemek yemiyoruz' demesiyle eşdeğerdir" dedi.

Zengin: "Bakanımız ve grubumuz adına söylüyorum"

AK Partili Zengin, "Buradan İsrail'e giden bir petrol geçmediğini Bakanımız adına söylüyorum, grubumuz adına söylüyorum. 3 gün sonra zaten buradan göreceksiniz, bütçe görüşmeleri var ki ayrıca soru olarak da yöneltirsiniz" dedi.

Otlu: "Hayatınız yalan, filmini çektiniz, fragmanını izliyorduk"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, Zengin'in açıklamalarına, "Tarih böyle bir şey değil ama. Hayatınız yalan, hayatınız yalan. Filmini çektiniz, fragmanını izliyorduk biz milletvekili olmadan önce, şimdi de oturup filmini izliyoruz" cevabını verdi.

Emir: "İş, varil başına 80 sent aldığınız ve İsrail'i gelince asla adım atamıyorsunuz"

CHP'li Emir de, "İstanbul Sözleşmesi'nden, gecenin bir vakti, bir imzayla çekiliyorsunuz, 'Uluslararası sözleşmeyi saymıyorum' diyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ettiğinizi iddia ediyorsunuz ama iş, varil başına 80 sent aldığınız ve İsrail'i rahatsız edecek bir karara gelince asla adım atamıyorsunuz" dedi.