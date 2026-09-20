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İstanbul Zeytinburnu'nda temizlik yapan kadın 5. kattan düşüp hastanede öldü

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İstanbul Zeytinburnu'nda temizlik yapan kadın 5. kattan düşüp hastanede öldü
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İstanbul Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde 6 katlı binanın 5'inci katındaki evinin balkonunda temizlik yapan kadın, dengesini kaybederek aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı; polisin incelemesi sürüyor.

ZEYTİNBURNU'nda temizlik yaptığı sırada 5'inci kattaki evinin balkonundan düşen Sabiha E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Çırpıcı Mahallesi Yeşilyol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Sabiha E., 6 katlı binanın 5'inci katındaki evinin balkonunda temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sabiha E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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