Haberler

Konya Hadim'de 15 kadın kenevir ipinden dokuma yaparak üretime başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Hadim ilçesindeki projede 6 hafta dokuma kursu alan 15 kadın, kenevir ipinden dokuma yapıyor. İlk 6 ay belediyenin maaş vereceği kadınların kooperatifleşmesi için çalışılırken projeyle istihdam sağlanması ve göçün önüne geçilmesi hedefleniyor.

ZEHRA MELEK TUĞLU/RAMAZAN BİLGİLİ - Konya'nın Hadim ilçesinde yürütülen "İlmek İlmek Anadoludakiler ile Kenevirden Hadim Bezine Projesi" kapsamında kadınlar dokuma tezgahlarının başına geçti.

Hadim Belediyesi, Karatay Belediyesi, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Muradın Olsun Derneğince yürütülen projeyle 6 hafta dokuma kursu alan 15 kadın, kenevir ipinden dokuma yapıyor. İlk 6 ay belediyenin maaş vereceği kadınların kooperatifleşmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner, AA muhabirine, geçmişte ilçede hemen hemen her evde bulunan dokuma tezgahlarında Hadim bezinin dokunduğunu söyledi.

Bugün bu dokumacılığın unutulmaya yüz tuttuğunu ifade eden Çetiner, dokumacılığı tekrar canlandırabilmek için MEVKA ile ortak proje hazırladıklarını, bu kapsamda modern dokuma tezgahlarında 15 kadına eğitim verildiğini belirtti.

Çetiner, projeyle kenevirden kumaş dokuyup, işleyip katma değeri yüksek bir ürün haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, atölyenin henüz 1 yıl önce kurulduğunu, 6 ay daha belediyenin finanse edeceğini bildirdi.

Çetiner, henüz ürünlerin satışını yapmadıklarını, proje kapsamında ürünlerin pazarlanması noktasında da gerekli girişimlerde bulunduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir kapı açtık. Kenevir ham maddesini, ipini başka yerlerden temin ediyoruz. Henüz eğitim aşamasındayız. Seccade, masa örtüsü gibi ürünler dokuyorlar. İlerleyen süreçte Hadim bezi de dokumaya başlayacaklar. Bundan sonraki dönemlerde, ilçeye ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Yaklaşık 6-7 milyon liralık bir proje. İlçemizde iş imkanları oldukça sınırlı. Böyle bir kaynak oluşturarak istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. İlçemiz giderek göç veriyor. Bu projeyle hem göçün önüne geçmek hem de zamanla göçü tersine çevirmek istiyoruz."

"Hepimiz ev hanımıyız"

Dokuma atölyesinin şefi Mukadder Çüngür de atölyede 15 kadının 6 haftalık dokuma kursu aldığını söyledi.

Çocukluğunda kadınların Hadim bezi dokuduklarını gördüğünü dile getiren Çüngür, "Hadim'in kültürünü biz de devam ettirmeye çalışıyoruz. Hepimiz ev hanımıyız. Tam gün mesai yapıyoruz. Dokuduğumuz kumaşları masa örtüsü, seccade gibi çeşitli şekillerde işliyoruz." ifadesini kullandı.

Atölyede çalışan 4 çocuk annesi Fatma Taşdemir de dokuma atölyesi açılacağını duyunca başvurduğunu belirterek, "Gelir elde etmek, eve bir katkıda bulunmak için güzel bir imkan oldu. İnşallah devam ettiririz. El birliğiyle inşallah bu işi yürüteceğiz, daha ileriye götüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA
İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi

İYİ Partili başkana saldırı! Yaşananlar sonrası ilk açıklama geldi
Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular

Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boş arazide sır ölüm! 35 yaşında erkek cesedi bulundu

Boş arazide sır ölüm! 35 yaşında erkek cesedi bulundu
TOKİ'den borcunu peşin kapatana yüzde 25 indirim! Kampanya 22 Eylül'de başlıyor

Borcunu peşin kapatana yüzde 25 indirim! Başvurular salı başlıyor
Riyad için tarihi gece! Husiler ilk kez başkenti hedef aldı

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! İHA ve füzelerle başkenti hedef aldılar
Meteoroloji'den iki ilde kuvvetli yağış uyarısı! Sel, heyelan ve yıldırım

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak

10 kişiye mezar olan okul için karar verildi
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı

Nusret yine yaptı yapacağını!
Ed Sheeran sahnede gözyaşlarını tutamadı: Gazze'de yaşananlar savunulamaz

Mikrofonu eline aldı, herkesi şaşkına çevirdi! Milyonlar onu konuşuyor