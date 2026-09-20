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Polis ve AFAD, 7 gündür kayıp Mustafa Dinler için Sultangazi'de arama başlattı

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Polis ve AFAD, 7 gündür kayıp Mustafa Dinler için Sultangazi'de arama başlattı
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İstanbul'da 13 Eylül Pazar günü evinden çıkan 49 yaşındaki Mustafa Dinler'den 7 gündür haber alınamıyor. Polis ve AFAD ekipleri, telefon sinyalinin Sultangazi Kent Ormanı'ndan geldiği Dinler için arama çalışması başlattı.

İstanbul'da 13 Eylül Pazar günü evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı iddia edilen 49 yaşındaki Mustafa Dinler için polis ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Dinler'in cep telefonu sinyalinin Gazi Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'ndan geldiği tespit edilirken, ekiplerin bölgede arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da geçtiğimiz 13 Eylül Pazar günü 'işim var diyerek' evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 3 çocuk babası inşaat işçisi 49 yaşındaki Mustafa Dinler'in kayıp başvurusu üzerine ekipler harekete geçti. 7 gündür haber alınamayan Dinler'in telefonunun en son Sultangazi Kent Ormanı'ndan sinyal verdiği tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlandı. Dinler'in ailesi tarafından açıklama yapılmazken, ekipleri çalışmaları devam ettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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