Fenerbahçe'de 8 farklı galibiyet sonrası hakem tepkisi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde futbol direktörü Oğuz Çetin, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı ve şampiyonluk hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu.

"TARİHİMİZDE ÖNEMLİ SKORLARDAN BİRİNİ ALDIK"

Mücadeleyi değerlendiren Oğuz Çetin, "Tarihimizde önemli skorlardan birini aldık, her bir futbolcuyu tebrik ederim. 24 Haziran'da sezonu açtık, çok zorlu bir süreç yaşıyoruz. Özellikle takımımızın Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi verdiği haftalarda, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı, zorlu maçlar hiç kolay değil. Zorlu zamanlar geçirdik. Özellikle Süper Lig'de kayıplarımız oldu, doğru. Şampiyonlar Ligi'nde son 24'e girme konusunda her türlü mücadelemizi vereceğiz. Takımımız çok potansiyelli. Her bir oyuncumuz son derece kaliteli. Oyun adaptasyonu her geçen gün yükseliyor, bu akşam olduğu gibi." dedi.

''AMACIMIZ MAYIS 27'DE ŞAMPİYONLUĞU İLAN ETMEK"

Şampiyonluk hedeflerinden bahseden Oğuz Çetin, "Temel amacımız Mayıs 27'de şampiyonluğu ilan etmek. Her bir maç, bize daha fazla güç katacak." sözlerini sarf etti.

"TÜRK FUTBOLUNUN KANAYAN YARASI!"

Puan kayıplarında hakem kararlarının etkisi olup olmadığı sorulan Oğuz Çetin, "Kesinlikle! Ancak bunun arkasına sığınmamamız lazım. Bu süreçte oyunumuzu ve skorumuzu etkileyen kararlar oldu. Mağdur olduğumuz birçok maç oldu. Kendi özeleştirimizi yaparak ilerliyoruz. O taraf Türk futbolunun kanayan yarası. Önümüzdeki haftalarda bu tip hakem hataları ne bize ne diğer takımlara yapılır." yanıtını verdi.