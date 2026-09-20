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İkinci Milli Hızlı Tren setinin üretimine başlandı, 2027-2028'de 14 set hedefi var

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İkinci Milli Hızlı Tren setinin üretimine başlandı, 2027-2028'de 14 set hedefi var
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Hızlı Tren'de ikinci setin üretimine başlandığını, seri üretime geçildiğini açıkladı. Uraloğlu, 2027-2028'de yedişer, toplam 14 set üretmeyi hedeflediklerini, Sakarya'daki fabrikada yüzde 90 seviyesine gelindiğini belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim sürecinin başladığını belirterek, "İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci Milli Hızlı Tren setimizin üretimine başladık. 2027 yılında 7, 2028 yılında ise 7 olmak üzere toplam 14 set üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli Hızlı Tren'in üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk Milli Hızlı Tren setinin test süreçlerinin başarıyla sürdüğünü hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip ilk setimiz, dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştı. İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci Milli Hızlı Tren setimizin üretimine başladık. Böylece Milli Hızlı Tren'de seri üretim sürecine geçmiş olduk" açıklaması yaptı.

'14 TREN SETİ ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Milli Hızlı Tren üretiminin belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini kaydeden Uraloğlu, "2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 milli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz" dedi. Uraloğlu, 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirildiğini vurgulayarak, trenlerin kritik bileşenlerinden Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi'nin de ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti.

HIZLI TREN FABRİKASINDA YÜZDE 90 SEVİYESİNE GELİNDİ

Seri üretimin Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye alınmasıyla birlikte yeni tesiste devam edeceğini belirten Bakan Uraloğlu, Sakarya'da TÜRASAŞ bünyesinde yapımı süren fabrikada çalışmaların yüzde 90 seviyesine ulaştığını açıkladı. Uraloğlu, "18 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasında yüzde 90 seviyesine geldik. Fabrikamızı tamamladığımızda Milli Hızlı Tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçlerini tek çatı altında gerçekleştireceğiz. Yeni fabrikamız ile ayda bir tane hızlı tren üretebilme kapasitesine sahip olacağız. Seri üretim çalışmalarımızı yeni fabrikamızda sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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