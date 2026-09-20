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Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi

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Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi
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Fenerbahçe Kulübü, Okan Buruk'un açıklamalarının yayıncı kuruluşta aktarılmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Talebimiz ayrıcalık değil, her kulübe aynı şekilde uygulanan eşit yayıncılık standardıdır. Bu standardın sağlanması adına beIN SPORTS yönetiminden gerekli açıklamayı ve düzeltmeleri bekliyoruz. Aksi halde, yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi askıya alma seçeneğini değerlendireceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz'' ifadelerine yer verildi.

  • Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakem kararına ilişkin sözlerinin yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yer almasına tepki gösterdi.
  • Fenerbahçe, beIN SPORTS yönetiminden eşit yayıncılık standardı sağlanması için açıklama ve düzeltme bekliyor.
  • Fenerbahçe, talebi karşılanmazsa yayıncı kuruluşla ilişkilerini askıya alma seçeneğini değerlendireceğini bildirdi.

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarının yayıncı kuruluşta yer almasına sert tepki gösterdi.

''NEDEN GÜNDEME TAŞINMADI?''

Sarı lacivertli kulüp, yayına kuruluştan eşitlik istediğini belirterek, "Yayıncı kuruluşun, kırmızı kart gören rakip takım teknik direktörünün hakem kararına ilişkin sözlerini kendi muhabiri aracılığıyla kamuoyuna aktarmasını dikkatle takip ettik. Fenerbahçe'nin yıllardır tartışmalı kırmızı kartları, penaltı beklediği pozisyonları ve VAR kararları neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı?" ifadelerine yer verdi. 

''İLİŞKİLERİMİZİ ASKIYA ALMA SEÇENEĞİNİ...''

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

''Yayıncı kuruluşun, kırmızı kart gören rakip takım teknik direktörünün hakem kararına ilişkin sözlerini kendi muhabiri aracılığıyla kamuoyuna aktarmasını dikkatle takip ettik. Fenerbahçe’nin yıllardır tartışmalı kırmızı kartları, penaltı beklediği pozisyonları ve VAR kararları neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı? Talebimiz ayrıcalık değil, her kulübe aynı şekilde uygulanan eşit yayıncılık standardıdır. Bu standardın sağlanması adına beIN SPORTS yönetiminden gerekli açıklamayı ve düzeltmeleri bekliyoruz. Aksi halde, yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi askıya alma seçeneğini değerlendireceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.”

Kübra Çolakbüyük
Kübra Çolakbüyük
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarınf6h7ffwv9:

bu sporu yapiyorsun aziz başkan

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Haber Yorumları24w4vphgs8:

Tabi ki taraflı. Bunu bilmeyen mi kaldı?

Yorum Beğen1
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