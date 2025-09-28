Haberler

Tarsus'ta Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 3 Ölü, 16 Yaralı

Tarsus'ta Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 3 Ölü, 16 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, otoyolda çekiciye arkadan çarparak kaza yaptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün çekiciye arkadan çarptığı kazada 3 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 00.10 sıralarında Mersin'in Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. 07 BCY 359 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, otoyolda önünde giden 42 ATL 24 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Minibüsün demir yığını haline dönüştüğü kazada can pazarı yaşandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde minibüsteki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenler de morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Erdoğan'dan Trump'a davet! İşte tarihi zirvenin perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Doğalgaz faturası şoku! Gelen ücret dudak uçuklattı

Doğal gaz faturasını gören aile neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.