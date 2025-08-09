Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Yeşil Vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YANGININ YARATTIĞI TAHRİBAT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, yangında zarar gören alanı helikopterden inceledi. Alevlerden zarar gören alan Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterden görüntülendi. Yangının yarattığı tahribat gözler önüne serildi.

HASTANE, YURT VE ENGELLİ BAKIM EVİ BOŞALTILDI

İlk yangın saat 13.20'de Çanakkale'nin merkez Sarıcaeli Mahallesi'nde orman dışı bir alanda çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler ormana sıçradı. Sıcak hava ve rüzgar hızı nedeniyle yangın kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Engelli Bakım Merkezi, kısmen açık olan öğrenci yurdu boşaltıldı. Hastaneden 72, engelli bakım merkezinden 57 ayrıca radyo televizyon vericisinde görevli 2 vatandaş olmak üzere yoplam 131 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Yangında yaralanma veya can kaybı olmadı.

5 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Merkezde başlayan yangından 4 dakika sonra kentin Bayramiç ilçesinde de alevler yükseldi. Yangından etkilenme riski yüksek olan Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı, Zeytinli ve Pıtıreli köylerindeki 654 kişinin güvenli alanlara alındı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yangınlarda dumandan etkilenerek hastanelere başvuran 24 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 18 vatandaşın tedavisi ise hastanelerde devam ediyor. Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

ALEVLERİN SARDIĞI KÖYDE KAYIP BÜYÜK

Yangında Saçaklı köyünde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, yangın nedeniyle çok sayıda ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bayramiç ilçesinde çıkan yangında evi ve zeytinlikleri zarar gören Saçaklı köyü sakinlerinden İbrahim Çalışkan, en çok babası ve dedesinin fotoğraflarının yanmasına üzüldüğünü ifade etti.

"MANEVİ OLARAK ÇOK KÖTÜ OLDU"

Kendisinin evinin ve hayvan barınağının yandığını belirten Çalışkan, şöyle konuştu: "Evimin altında 2 ton yağım vardı, onlar da yandı. Zeytinliklerim de yandı. 40-50 dönüm civarında zeytinliğim vardı. Yangın esnasında Bayramiç'teydim. Yangını görür görmez geldim. 150 civarında koyun ve keçim var. Onları çıkarttım başka bir yere bıraktım. Daha sonra köye çıktım. Evimin yandığını gördüm. Yangın çok hızlı ilerledi. Bu ev 200 yıllık, evimin duvarında babamın, dedemin ve onun babasının yani atalarımın fotoğrafları vardı. Onların yok olmasına çok üzüldüm. Onlar artık yok. Maddi olarak tamam ama manevi olarak çok kötü oldu. Allah kimsenin başına vermesin, çok zor."

Çalışkan, yangın esnasında jandarmanın kendilerini dışarı çıkartıp köyü boşalttığını anlatarak, hayvanlarında da herhangi bir zararın olmadığını sözlerine ekledi.

"KİMLİĞİMİ TELEFONUMU ALIP ÇIKTIM"

Bayramiç yangınında evini kaybeden Faize Soran, sabah saatlerinde geldiğinde gördüğüne inanamadı. Soran, "Kapıya çıktım. Gün yüzü böyle kararmış. Güneş tutulmuş dedim. Gökyüzüne bakarken şu taraftan bir duman. Orada fabrika var. Dedim gideyim alana çıkayım da haber vereyim. Meğerse millet ayağa kalkmış. Bana dediler ki git kimliğini al. Evden kimliğimle telefonumu alıp çıkmam bir oldu. Jandarma bizi hemen köyden çıkardı. Meğerse yangın gelmiş buraya. Hiç farkında değiliz, haberimiz yok. Eviniz ne durumda? Gördüğün gibi evimiz şu. Ev denirse şu. Bütün her şeyiniz oradaydı. Bir canım, bir telefonum, bir de kimliğim. Başka bir şey yok" dedi.

YANGINDAN GERİYE 3 TAVUĞU KALDI

Evi ve damı kullanılmaz hale gelen Birgül Civir ise sabah saatlerinde geri döndüğünde ise damda hayata tutunan tavuklarını gördü. Civir, dumandan etkilenen tavukları için ekipler ve gönüllülerden yardım istedi. Çevredekiler Civir'in tavukları için seferber oldu. Birgül Civir çok üzgün olduğunu söyleyerek "Görünmez kaza çıktı köyümüzde yangın. Evimiz yandı. Mahsüllerimiz vardı, yağımız vardı, tuzumuz vardı yandı. Tavuklar vardı onlar da yanmış. Üç tanesi kalmış. Çok üzgünüm." dedi.