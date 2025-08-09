Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Haber Videosu

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale'de merkez ve Bayramiç'teki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında zarar gören alanlar helikopterden görüntülendi. Alevlerin yarattığı hasarın boyutu gözler önüne serildi.

Çanakkale'deki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Yeşil Vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

YANGININ YARATTIĞI TAHRİBAT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, yangında zarar gören alanı helikopterden inceledi. Alevlerden zarar gören alan Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterden görüntülendi. Yangının yarattığı tahribat gözler önüne serildi.

Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

HASTANE, YURT VE ENGELLİ BAKIM EVİ BOŞALTILDI

İlk yangın saat 13.20'de Çanakkale'nin merkez Sarıcaeli Mahallesi'nde orman dışı bir alanda çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler ormana sıçradı. Sıcak hava ve rüzgar hızı nedeniyle yangın kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Engelli Bakım Merkezi, kısmen açık olan öğrenci yurdu boşaltıldı. Hastaneden 72, engelli bakım merkezinden 57 ayrıca radyo televizyon vericisinde görevli 2 vatandaş olmak üzere yoplam 131 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Yangında yaralanma veya can kaybı olmadı.

Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

5 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Merkezde başlayan yangından 4 dakika sonra kentin Bayramiç ilçesinde de alevler yükseldi. Yangından etkilenme riski yüksek olan Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı, Zeytinli ve Pıtıreli köylerindeki 654 kişinin güvenli alanlara alındı.

Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yangınlarda dumandan etkilenerek hastanelere başvuran 24 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 18 vatandaşın tedavisi ise hastanelerde devam ediyor. Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

ALEVLERİN SARDIĞI KÖYDE KAYIP BÜYÜK

Yangında Saçaklı köyünde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, yangın nedeniyle çok sayıda ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bayramiç ilçesinde çıkan yangında evi ve zeytinlikleri zarar gören Saçaklı köyü sakinlerinden İbrahim Çalışkan, en çok babası ve dedesinin fotoğraflarının yanmasına üzüldüğünü ifade etti.

Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

"MANEVİ OLARAK ÇOK KÖTÜ OLDU"

Kendisinin evinin ve hayvan barınağının yandığını belirten Çalışkan, şöyle konuştu: "Evimin altında 2 ton yağım vardı, onlar da yandı. Zeytinliklerim de yandı. 40-50 dönüm civarında zeytinliğim vardı. Yangın esnasında Bayramiç'teydim. Yangını görür görmez geldim. 150 civarında koyun ve keçim var. Onları çıkarttım başka bir yere bıraktım. Daha sonra köye çıktım. Evimin yandığını gördüm. Yangın çok hızlı ilerledi. Bu ev 200 yıllık, evimin duvarında babamın, dedemin ve onun babasının yani atalarımın fotoğrafları vardı. Onların yok olmasına çok üzüldüm. Onlar artık yok. Maddi olarak tamam ama manevi olarak çok kötü oldu. Allah kimsenin başına vermesin, çok zor."

Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Çalışkan, yangın esnasında jandarmanın kendilerini dışarı çıkartıp köyü boşalttığını anlatarak, hayvanlarında da herhangi bir zararın olmadığını sözlerine ekledi.

Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

"KİMLİĞİMİ TELEFONUMU ALIP ÇIKTIM"

Bayramiç yangınında evini kaybeden Faize Soran, sabah saatlerinde geldiğinde gördüğüne inanamadı. Soran, "Kapıya çıktım. Gün yüzü böyle kararmış. Güneş tutulmuş dedim. Gökyüzüne bakarken şu taraftan bir duman. Orada fabrika var. Dedim gideyim alana çıkayım da haber vereyim. Meğerse millet ayağa kalkmış. Bana dediler ki git kimliğini al. Evden kimliğimle telefonumu alıp çıkmam bir oldu. Jandarma bizi hemen köyden çıkardı. Meğerse yangın gelmiş buraya. Hiç farkında değiliz, haberimiz yok. Eviniz ne durumda? Gördüğün gibi evimiz şu. Ev denirse şu. Bütün her şeyiniz oradaydı. Bir canım, bir telefonum, bir de kimliğim. Başka bir şey yok" dedi.

Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

YANGINDAN GERİYE 3 TAVUĞU KALDI

Evi ve damı kullanılmaz hale gelen Birgül Civir ise sabah saatlerinde geri döndüğünde ise damda hayata tutunan tavuklarını gördü. Civir, dumandan etkilenen tavukları için ekipler ve gönüllülerden yardım istedi. Çevredekiler Civir'in tavukları için seferber oldu. Birgül Civir çok üzgün olduğunu söyleyerek "Görünmez kaza çıktı köyümüzde yangın. Evimiz yandı. Mahsüllerimiz vardı, yağımız vardı, tuzumuz vardı yandı. Tavuklar vardı onlar da yanmış. Üç tanesi kalmış. Çok üzgünüm." dedi.

Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Haberler.com / Çağla Taşçı - Güncel
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız

Bakan Fidan ilk kez böyle konuştu: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı

Çaresizliğin fotoğrafı
Hakkındaki iddia Akşener'i çileden çıkardı: Ben artık bıktım, kesinlikle yalan

Hakkındaki bomba iddia sonrası sessizliğini bozdu
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu

Tercih yapacaklar dikkat! Danıştay'dan binlerce öğrenciye güzel haber
Suriye yönetimi, SDG'ye resti çekip masadan kalktı: Paris'e gitmiyoruz

Suriye yönetimi, SDG'ye resti çekip masadan kalktı: Paris'e gitmiyoruz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: Bir ilimize özel uyarı var

Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: Bir ilimize özel uyarı var
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri

Tarihi anlaşmanın şifreleri: En dikkat çeken madde...
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları

İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun
'Resmi plakalı araca eskort bindi' iddiası iki kişinin başını yaktı

"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında

Ucuz ürün için market market gezmeye son! Yeni uygulama hayata geçti
Marmaray'da 1 saat arayla 2 intihar vakası

İstanbul'da korkunç sabah! 1 saat arayla 2 intihar vakası
Osimhen'e 75 milyon euro vermeyen Manchester United, Sesko için servet ödedi

Osimhen'i pahalı bulan MANU, yeni golcüsüne servet ödedi
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın maçları YouTube'da canlı yayınlanacak

Bir zamanlar Ligi sallayan takımın maçları YouTube'da yayınlanacak
Derin Talu'dan estetik yorumu: Suratım eskortumsu durmaya müsait

Kendine öyle bir benzetme yaptı ki duyan utandı
Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı

Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
DEİK'in iş dünyasını buluşturduğu programda oturma düzeni tepki çekti

DEİK'in gala yemeğinde iş adamlarına büyük ayıp
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Tatilde çileden çıktı! ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan itiraf
Yok artık Leroy Sane! Daha ilk maçından kriz çıkardı

Yok artık Leroy Sane! Daha ilk maçından kriz çıkardı
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı

Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Melih Gökçek: ABB'ye uygulanan ceza Mansur Yavaş'ın şahsına kesilmeli

Gökçek'ten bakanlığa çağrı: Ceza Mahsur Yavaş'ın şahsına kesilmeli
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı

Mayosunu giydi, gece yarısı denizde eşine doğum günü sürprizi yaptı
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Mesleği de kendisi de değişti! Adanalı dizisinin Pınar'ı tanınmaz halde

Adanalı dizisinin Pınar'ı tanınmaz halde
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı

Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarır5myqjnym4:

Yanacak yer kalmadı neden demiyorsunuz. Söndürmeyi beceremedik neden demiyorsunuz?

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlici:

yanacak yer kalmamış yangın kendini kontrol altına almış demiyorlar bunlar insan degill

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Mesleği de kendisi de değişti! Adanalı dizisinin Pınar'ı tanınmaz halde

Adanalı dizisinin Pınar'ı tanınmaz halde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.