Peş peşe uyarıların yapıldığı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'un yüksek bölgelerinin ardından kent merkezinde de beklenen kar yağışı başladı. Avrupa yakasında Bağcılar, Güngören, Beyoğlu, Beylikdüzü ve Silivri'de kar yağışı etkili oluyor. Anadolu yakasında ise Kadıköy, Beykoz, Üsküdar, Ataşehir, Pendik, Kartal ve Maltepe'de karla karışık yağmur görülüyor. Öte yandan Vali Yerlikaya ve İBB Başkanı İmamoğlu, zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkılmaması konusunda uyardı. Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve lodosun etkili olduğu İstanbul'da kentin yüksek kesimlerinden sonra şehir merkezinde de beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

ŞEMSİYELER TERS DÖNDÜ

Taksim Meydanı'nda kar ile birlikte etkili olan rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Rüzgardan korunmak isteyenler geri geri yürümeyi tercih etti. Bazıları da tramvay durağına sığındı. Şemsiyeler ise ters dönerek kırıldı. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini arttırması bekleniyor.

PEK ÇOK İLÇEDE ETKİLİ OLDU

Avrupa yakasında Bağcılar, Güngören, Beyoğlu, Beylikdüzü ve Silivri'de kar yağışı etkili oluyor. Anadolu yakasında ise Kadıköy, Beykoz, Üsküdar, Ataşehir, Pendik, Kartal ve Maltepe'de karla karışık yağmur görülüyor. Bu arada ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karla mücadele araçlarının yol kenarlarında hazır bekletildikleri görüldü.

VALİ YERLİKAYA, SAAT VERİP UYARMIŞTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya üzerinden bir kez daha vatandaşlara seslendi. Yerlikaya, açıklamasında "Kıymetli Hemşehrilerim, saat 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen saat 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

MOTOSİKLET VE KURYELERE YASAK

Vali bir sonraki paylaşımında ise şunları söyledi: "Kıymetli hemşehrilerim, saat 18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir."

BAZI VAPUR SEFERLERİ YAPILAMIYOR

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı hatlarında vapur seferleri yapılamıyor. Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhaletefi nedeniyle Çubuklu-İstinye (Arabalı) hattı, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Üsküdar-Aşiyan, Beykoz-Sarıyer, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği kaydedildi.

SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLARDA AZALTMAYA GİDİLECEK

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında uçuş azalma kararı alındı. Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş' den (HEAŞ) yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında; 05.02.2023 tarihi saat 17: 00'den itibaren olan uçuşlarda % 20, 06.02.2023 tarihinde tüm gün %10, 07.02.2023 tarihinde tüm gün %10 oranlarında uçuş azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

METEOROLOJİ: AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de vatandaşları, bu akşam itibariyle başlayacak kar yağışı ve yarın kuvvetli rüzgar ve tipi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Yapılan uyarıda bugün akşam saatlerinden itibaren yağışların etkisini arttıracağı ve yarın itibariyle karla karışık yağmur yağacağı belirtildi. Vatandaşlar kuvvetli rüzgar ve tipi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektikleri konusunda uyarıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklama şöyle: " İstanbul'da beklenen yağışların bugün (05.02.2023 Pazar) akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Pazartesi sabah saatlerine kadar il genelinde orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar, Avrupa yakası ile şehrin yüksek kesimlerinde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: MÜMKÜNSE TOPLU TAŞIMA KULLANALIM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da Ekrem İmamoğlu, AKOM'da bir basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili alınan tedbirleri anlatıp vatandaşlara uyarıda bulundu. "Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bugün itibariye soğuk hava dalgası bizimle buluşmaya başladı. Özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinden giriş yapan, kuzeyden gelen bir hava akımı. Gün yağmurla karışık kar ile başladı. İlerleyen saatlerde bunun kara dönüşeceği noktalar oldukça fazla var. Bugün özellikle öğleden sonra başlamak üzere gece boyunca devam edecek olan fırtına en önemli başlık. Meteoroloji raporlarında öngörü 60 ila 90 kilometre. Çok sert bir fırtına. Fırtınayla birlikte kuvvetli bir kar yağışı da bekleniyor. Soğuk hava dalgasının etkisi fırtınayla birlikte artacak. -7'lere kadar hissedilmesi bekleniyor."

İnsanların dikkat etmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, "Yolculuklarını ona göre planlaması lazım. Baştan söyleyelim mümkün olduğu kadarıyla dışarıya çıkılmaması, mümkünse bir yolculuk yapılacaksa toplu taşımanın kullanılması önemlidir. Meteoroloji perşembe gününe kadar etkili bir yağış dalgası içerisinde olacağımızı söylüyor. İstanbul'da yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.

"PERSONEL SAYIMIZ 9 BİN 649"

İBB Başkanı açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Personel sayımız 9 bin 649. İstanbulumuzun her köşesinde işimizin başında olacağız. Yeni hayata geçirdiğimiz akıllı sistem kazandırılan araçlarla birlikte karla mücadele yapacak, metrobüs yoluna özel kar küreme araçları aralıksız görev yapacaklar."