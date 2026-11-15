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İddiaya göre Zeytinburnu'nda taksiye taş atan şüpheli camı kırıp şoförü yaraladı

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İddiaya göre Zeytinburnu'nda taksiye taş atan şüpheli camı kırıp şoförü yaraladı Haber Videosunu İzle
İddiaya göre Zeytinburnu'nda taksiye taş atan şüpheli camı kırıp şoförü yaraladı
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Zeytinburnu'nda iddiaya göre bir kişi, eve davet ettiği kadınla fiyat anlaşmazlığı yaşadı; kadını almaya gelen taksiye taşla saldırdı. Saldırıda taksinin camı kırılırken taksi şoförünün elinde kırık oluştu, olay anı araç kamerasına yansıdı.

ZEYTİNBURNU'nda iddiaya göre bir kişi eve davet ettiği kadınla anlaşmazlık yaşadı. Şüpheli fiyat anlaşmazlığı sonrası kadını almaya gelen taksiye taşla saldırdı. Saldırıda aracın camı kırılırken, taksi şoförünün elinde ise kırık oluştu.Olay anı taksinin araç kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Kasım Cuma günü saat 23.20 sıralarında Nuripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli S. K.(31) ve M.T(27) ile eve davet ettiği yabancı uyruklu kadın arasında fiyat konusunda tartışma çıktı. Anlaşmazlık üzerine evden ayrılan kadın, kendisini eve getiren taksi şoförü Servet O.'yu (33) arayarak kendisini bıraktığı yerden almasını istedi.

TAŞLA SALDIRDI; HEM CAMI HEM ŞOFÖRÜN ELİNİ KIRDI

Sokağa gelen taksi şoförü Servet O. kadını aracına aldığı sırada, evden çıkan şüpheli S.K. eline aldığı taşı taksiye attı. Şüphelinin attığı taşın isabet ettiği aracın camı kırılırken, saldırıda taksi şoförünün elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralı taksi şoförünün elinde kırık tespit edilirken, tarafların polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA

Diğer yandan saldırı anı taksinin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin taksi şoförüyle tartıştığı ardından da, taksi şoförü aracıyla uzaklaşmaya çalıştığı sırada, aracın camına taş atıldığı anlar görülüyor. Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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