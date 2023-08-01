Son Dakika: Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son dakika: Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.24 kilometre derinliğinde meydana gelirken, sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde akşam saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 18.06'de deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5 olarak açıkladı.
Deprem yerin 7.24 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünü Çandır-Selçuklu olarak duyurdu. Depremin büyüklüğünün 5.1 olduğunu belirten Kandilli, sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiğini ifade etti.
Sarsıntı ile birlikte panik ve korku yaşayan vatandaşlar evlerinden çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkılan bir yapının olmadığı öğrenildi.
Konya Valiliği, şu an için olumsuz ihbar gelmediğini söyledi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Selçuklu İlçesinde saat 18.06 sıralarında 5.0 şiddetinde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Şehrimizde deprem hissettik. Ekiplerimizle ilçelerimizin son durumları hakkında iletişim halindeyiz. Hepimize geçmiş olsun. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz."
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