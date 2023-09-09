Son Dakika: Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde freni boşalan kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı. Feci kazada ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Freni boşalan kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı. Feci kazada ölü ve yaralıların bulunduğu belirtiliyor.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ARACIN ALTINDA KALDI

Kaza, öğle saatlerinde Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde meydana geldi. Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Cenaze namazının kılındığı sırada Kahramanmaraş-Andırın karayolundan gelen bir kamyon önündeki araçlara çarptıktan sonra kalabalığın arasına daldı. Namaz için saf tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı.

EKİPLER KURTARMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ölenlerin olduğu bildirilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kamyonun altında kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yerinden görüntüler;