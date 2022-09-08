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Edis ve Gazapizm konseri, taciz iddiası sonrası meydan savaşına döndü! Tekmeler havada uçuştu

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Bursa'da, alışveriş merkezinin otopark alanında düzenlenen Edis ve Gazapizm konserinde kavga çıktı. Taciz iddiası üzerine çıkan kavgada onlarca kişi, tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

BURSA'da, alışveriş merkezinin otopark alanında düzenlenen Edis ve Gazapizm konseri taciz iddiası sonrası meydan savaşına döndü.

"YAN BAKMA" TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bursa'da dün akşam alışveriş merkezinin otopark alanında düzenlenen Edis ve Gazapizm konserini binlerce kişi izledi. Kalabalık nedeniyle zaman zaman gerginliklerin yaşandığı konser alanındaki taciz iddiası ile 'yan bakma' tartışması, kavgaya neden oldu. Onlarca kişi tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Konser alanının dışına da taşan kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edis ve Gazapizm konseri taciz iddiası sonrası meydan savaşına döndü

Edis ve Gazapizm konseri taciz iddiası sonrası meydan savaşına döndü

Edis ve Gazapizm konseri taciz iddiası sonrası meydan savaşına döndü

Edis ve Gazapizm konseri, taciz iddiası sonrası meydan savaşına döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam Uğur - Güncel

alışveriş Gazapizm Bursa Edis Magazin Güncel Haberler

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