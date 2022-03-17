Son dakika haber: Terörden kurtuluşunun 4. yıl dönümü (3)

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesini terör örgütü YPG/ Pkk işgalinden kurtarmasının üzerinden 4 yıl geçerken, bölge halkı ise ilçedeki huzuru ve istikrarı hedef alan terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarının son bulmasını istiyor.

Zeytin Dalı Harekatı'yla 18 Mart 2018'de Afrin ilçe merkezinin terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesi 4. yılını geride bıraktı.

20 Ocak 2018'de başlatılan operasyon kapsamında 6 belde merkezi, 282 köy, 6 köy altı yerleşim, stratejik 23 dağ ve tepe, 1 baraj, 50 stratejik nokta TSK ve SMO'nun kontrolüne girdi.

Harekat sürecinde 4 bin 500'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda 54 Türk askeri şehit oldu, 236 asker yaralandı. Cephede TSK ile hareket eden SMO'nun da 320 askeri şehit düştü.

Afrin merkezinin kontrolü sağlandıktan sonra ilçe genelinde 7 yerel meclis kurularak bölge halkına hizmet verilmeye başlandı.

Bölgede hayatın normale dönmesi için Türkiye'nin desteklediği yerel meclisler yoluyla tarım, sanayi, ticaret, kültür, spor, sağlık, eğitim gibi alanlarda halka destekler verilmeye başlandı.

TSK ve SMO askerlerinin verdiği güvence sayesinde siviller, 20 Mart 2018'den itibaren evlerine dönmeye başladı. Aradan geçen 4 yılın ardından ilçe merkezi ve beldelerinde yaşayan sivillerin sayısı 600 bine ulaştı.

Altyapı ve asfaltlama çalışmalarının da yapıldığı bölgede, Afrin sokakları kilit taşlarıyla döşenerek farklı bir yüze kavuştu. Yerel meclisin destekleriyle ilçe merkezindeki sokaklar düzenli temizleniyor.

Sağlık ve eğitime büyük destek

Türkiye'nin bölgede eğitim ve sağlık alanlarına ciddi desteği sürüyor.

Operasyonun başarıyla hedefine ulaşmasının ardından Afrin'de 100 yataklı ve 13 branşta hizmet veren bir hastane, Türkiye'nin desteğiyle yeniden hizmete açıldı.

Merkezde bulunan 5 hastanenin yanı sıra beldelerde 25 sağlık merkezi bölge halkına ücretsiz tedavi imkanı sağlıyor.

Okullarda YPG/PKK'nın dayattığı eğitim sistemine son verilerek muhaliflerin geçici hükümetinin belirlediği müfredata uygun eğitime geçildi.

İlçe merkezinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle açılan Gaziantep Üniversitesi Afrin Eğitim Fakültesi, Kültür Merkezi ve Spor Kompleksinin yanı sıra Afrin ilçe merkezi ve çevre beldelerde toplam 272 okulda yaklaşık 75 bin öğrenci eğitim görüyor.

İlçede 140 cami de onarılarak ibadete açıldı.

"Siviliz, hedef alınıyoruz"

12 yıldır Afrin ilçe merkezinde yaşayan Mustafa Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce teröristlerden kurtarılan ilçenin YPG/PKK tarafından hedef alındığını söyledi.

Süleyman, "Afrinliyim, 45 gün önce terör örgütü tarafından ilçeye yapılan füze saldırılarında yaralandım. Birçok kişi öldü, birçoğu yaralandı. Sesimin her yere ulaşmasını istiyorum. Biz siviliz, hedef alınıyoruz, bizim hiçbir suçumuz yok." dedi.

Tedavisi halen devam eden Süleyman, "Hizmetlerden oldukça memnunuz. Çok şükür hastanemiz, doktorlarımız ve hemşirelerimiz bize iyi bakıyor. Verilen hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim." diye konuştu.

"Afrin günden güne güzelleşiyor"

Ayakkabı ticaretiyle uğraşan Afrinli İbrahim Halil Mustafa, "Ailem 175 yıldır Afrin'de yaşıyor. Dedelerimiz, atalarımız da Afrin'de yaşıyordu. Afrin günden güne güzelleşiyor. Afrin'in kurtuluşunun ilk günlerinde güvenlik ve ticaret konularında zorluklar vardı, çok şükür şu an çok iyi durumda." dedi.

Mustafa, ilçeye yönelik hizmetlerden oldukça memnun olduklarını kaydederek "Bazen ilçemize terör örgütü YPG/PKK tarafından füzeler atılıyor. Huzurumuz kaçıyor, dükkanları kapatıyoruz ve evlere kapanıyoruz. Halk dışarıya çıkmaya korkuyor. Terör saldırılarının bitmesini umut ediyoruz." şeklinde konuştu.

"4 yıl öncesine göre şu an çok daha iyi durumdayız"

18 yıldır Afrin'de yaşadığını söyleyen Ahmed İsa da ilçenin YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından canlandığını vurgulayarak "4 yıl öncesine göre şu an çok daha iyi durumdayız. Afrinliler olarak huzur içerisinde yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsa, istikrara kavuşan ilçenin terör örgütlerince hedef alındığına dikkati çekerek "Afrin'e dışardan ve içerden saldırılar oluyor. (Tel Rıfat'taki YPG/PKK) Terör örgütü füzeyle veya bombalı araçlarla bizi hedef alıyor, biz huzur içerisinde yaşamak istiyoruz." dedi.

"Okullarda mutluyuz"

Afrin'deki eğitim sorumlusu Mustafa Kara, ??Afrin kurtarıldıktan sonra eğitime kazandırmak amaçlıyla 272 okulun onarıldığını ve halihazırda 75 bin öğrencinin ders başı yaptığını kaydetti.

Kara, "2 bin 700 öğretmenle öğrencilerimizin yanında yer alıyoruz. Eğitime kazandırılan öğrenci sayısının artmasından dolayı yeni okullar inşa edeceğiz. Okullarımızda Suriye muhalefetinin uygun gördüğü müfredat uygulanıyor." dedi.

9. sınıfa giden Sular Muhammed de "Okullarda mutluyuz, eğitimde başarılıyız. Türkçe öğreniyorum. İnşallah mühendis olmak istiyorum." diye konuştu.

Muhammed, tek korkularının ise Afrin ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce atılan füzelerin olduğunu kaydetti.

"Bölge halkına hizmet ediyoruz"

Afrin Yerel Meclisi Başkan Yardımcısı Muhammed Reşid de "Afrin'in kurtuluşunun üzerinden 4 yıl geçti. Meclis olarak bugüne kadar eğitim, sağlık ve altyapı çalışmalarıyla Afrin halkına hizmetlerimiz sürüyor." dedi.

Eğitimde sağlıkta ve diğer hizmetlerde bölgenin her geçen gün ilerleme kaydettiğini belirten Reşid, "Eğitim konusunda bölgedeki tüm okullarımız onarılarak eğitime kazandırıldı. Sağlıkta da aynı şekilde hastaneler ve sağlık ocakları yaparak bölge halkına hizmet ediyoruz." İfadelerini kullandı.

Reşid, Afrin merkezi ve beldelerinde yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı:

"Afrin ilçe merkezinde yol yapımlarımız da aynı şekilde sürüyor, yolları onarıyoruz. Kilit taşları döşüyoruz. Bölgede yeni sebze hali ve sanayi bölgeleri yaparak ilçe merkezinde nüfus yoğunluğundan oluşan kalabalığı hafifletmeye çalışıyoruz. Kovid-19 bölge ekonomisine çok zarar verdi, pahalılık var. Güvenlik konusunda ve iş bulma konusunda Afrin diğer bölgelerden daha iyi durumda. 600 bin civarında nüfusu olan bölgeyi gün geçtikçe daha iyi hale getirmek için çaba gösteriyoruz."