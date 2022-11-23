Son Dakika: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul ve Ankara'da da hissedildi

Son dakika: Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08 itibarıyla 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Ankara, Sakarya ve Bursa'da da hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybı ihbarı yapılmadığı ve 35 yaralının bulunduğu ifade edilirken, Düzce, Sakarya ve Bolu'da eğitime 1 gün ara verildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

ENERJİ NAKİL HATLARINDA KESİNTİ MEYDANA GELDİ

Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu. Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

BAKAN SOYLU: EKİPLERE ULAŞAN CAN KAYBI BİLGİSİ YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 04.08'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili can kaybı bilgisi bulunmadığını bildirdi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

" Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08'de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR

AFAD'dan deprem sonrası yapılan açıklamada, "Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Düzce, Ankara, İstanbul ve Sakarya AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

DÜZCE, SAKARYA VE BOLU'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Düzce ve çevre illerde büyük korku yaratan deprem sonrasında Düzce başta olmak üzere Sakarya ve Bolu'da eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

İMAMOĞLU: İSTANBUL'DA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili paylaşımda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Merkez üssü Düzce olan ve tüm bölgede hissedilen depremde İstanbul'da AKOM'a iletilen herhangi bir olumsuz durum mevcut değildir. Depremin etkili olduğu tüm illerdeki gelişmeleri takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.